Všechno stranou, chci zabojovat o mistrovství! Vrána: Potenciál stále mám

Ještě v březnu neměl ani ponětí, že by se mohl k národnímu týmu připojit. Nakonec byl rád, že ho generální manažer reprezentace Petr Nedvěd oslovil.

„Přes sezonu jsme spolu nekomunikovali, ale zavolal mi před posledními dvěma zápasy, kdy byla jen malá šance na play off. Tak jsme se bavili, jestli mám chuť. Já mu řekl, že určitě. Jestli je šance zabojovat, tak hned přijedu,“ měl Vrána jasno.

Má za sebou dvě složité sezony. Jak v osobním životě, tak i po sportovní stránce. V ročníku 2022/23 při angažmá v Detroitu nastoupil do asistenčního programu NHL a pak jej i po přestupu do St. Louis čekalo většinové působení na farmě ve Springfieldu. V NHL hrál naposledy 8. ledna.

Sezona mu skončila v sobotu, moc chtěl stihnout ještě sraz v Bratislavě a tedy i přípravná utkání se Slovenskem. „Šel jsem za generálním manažerem, jestli by to mohl urychlit, že už máme v úterý sraz. Řekl mi, že vyřešíme mítinky a zdravotní věci a můžu odletět,“ popsal.

Právě v hlavním městě východních sousedů v roce 2019 odehrál své první mistrovství. Potom startoval i v roce 2021 v Rize a předloni ve Finsku. Pokusit se dostat do Prahy je pro něj další obrovská výzva. „Pro spoustu hráčů je to velká událost. I pro celou zemi. Ale jakýkoliv šampionát je pro mě důležitý, a když přijde šance o něj zabojovat, tak toho chci využít,“ ubezpečil Vrána.

Neřeší, že na minulých turnajích neměl zrovna klíčovou pozici. Pokaždé začal v jedné z elitních formací, nakonec však skončil v minoritní roli. Teď ho trenér Radim Rulík nasadil na křídlo do formace s Davidem Tomáškem a Filipem Chlapíkem.

Jakub Vrána (vpravo) ze St. Louis bráněný Radko Gudasem z Anaheimu.

„Trošku jsme sledovali jeho výkony na farmě a vůbec nebyly špatné. Ne každý hráč z NHL se k tomu dobře postaví. On ano, patřil k lídrům týmu a i z vedení na něj mířila pozitivní slova,“ prohlásil Rulík.

„Mně se ohromně líbilo, jak k telefonátu od generálního manažera přistoupil, že byl za šanci strašně rád. Hned si vyřídil co nejrychlejší odlet ze zámoří, aby tu byl včas a stihl se trošku adaptovat. Okamžitě to řešil, ačkoli měl jiné plány, co jsem slyšel od něj nebo od Nedvěda,“ doplnil.

Vrána odehrál v aktuální sezoně v AHL 42 zápasů, za St. Louis jen 21. „Úplně jsem v plánu farmu neměl, ale někdy se člověk musí postavit realitě. Já si hokej užívám, ať hraju kdekoliv,“ řekl vicemistr světa ze šampionátu hráčů do osmnácti let z roku 2018.

Oslavující Jakub Vrána.

„Jsem v týmu i s mladšími kluky, kteří hráli první nebo druhý rok. Snažil jsem se jim se svými zkušenostmi z NHL pomáhat. Ono to člověku udělá radost, když může pomoct mladšímu spoluhráči. Něčím jsem si prošel, ale na druhou stranu jsem se posunul dál v životě, koukám dopředu a jsem rád, že tu mohu být a zabojovat,“ dodal.

Vrána v říjnu 2021 nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům i jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí. „Teď bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, je to osobní věc. Jednoho dne si můžeme sednout a víc se k tomu otevřít. Ale momentálně se soustředím, abych tu předvedl nejlepší výkony. A musím říct, že za poslední rok a půl jsem se necítil lépe,“ ulevilo se mu.