Expert Koreis: Chlapci, děkujeme. Celé je to pohádka, malé Nagano

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Kde jenom začít… Je to celé jako pohádka. Koho z vás by takový scénář napadl po přípravném turnaji v Brně? Strašně dlouho jsme potřebovali takhle pozitivní motivaci do další práce. Vítězství na domácím mistrovství světa je naše malé hokejové Nagano.