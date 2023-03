Jalonen dál mění pořádky. Zkrátil kemp, v němž uspěje jen pár šťastlivců

„Už jsme oslovili hráče, které máme zájem pozvat na přípravný kemp. Dostali od nás informaci, že by se měli v mezičase individuálně připravovat,“ přiblížil pro iDNES.cz trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen.

V minulosti bývalo běžnou praxí, že touhle dobou si už Češi mohli o vyřazení poklábosit na reprezentačním srazu. Přípravu před květnovým šampionátem zahajoval národní tým poslední březnový týden, ať střídačce velel Josef Jandač, Miloš Říha, nebo Filip Pešán. Ostatně dnes je to přesně rok, kdy se i Jalonen jako první cizinec po 74 letech ujal tréninku české hokejové reprezentace.

„Je pravda, že přípravný kemp zahájíme o něco později než loni, to byla ale jiná situace,“ podotkl finský kouč.

Teprve příští týden reprezentace zveřejní úvodní nominaci, vybraní plejeři se sejdou 8. dubna.

Opožděný rozjezd přípravy představuje další z maličkostí, s níž Jalonen upravuje pořádky v českém hokeji. Zkracuje zdlouhavé, nezáživné a po příjezdu posil z NHL vlastně až zbytečné období, v němž od úvodního srazu až do startu na mistrovství světa vydrží jen hrstka nejvytrvalejších šťastlivců.

Jalonen dubnový start zdůvodňuje tím, že šedesátku uchazečů z evropských lig si proklepl už v sezoně při turnajích Euro Hockey Tour. Také už se důvěrněji seznámil s kolegy z realizačního štábu i chodem celého ansámblu. „Součástí loňské přípravy bylo o jeden turnaj EHT víc, protože šlo o olympijskou sezonu,“ zmínil ještě Jalonen.

Do obvyklého jízdního řádu reprezentace promluvila zjevně i válka na Ukrajině. Až do vpádu Putinových vojsk do sousední země proudily z Ruska do reprezentace zástupy Čechů. A protože základní část KHL končila na přelomu ledna a února, scházel se národní tým dříve, aby se mnohým pauza bez hokeje nenatáhla do obřích rozměrů.

„Letos jsme se rozhodli počkat i na konec čtvrtfinále české extraligy a až poté oznámit nominaci,“ nastínil Jalonen. „V průběhu posledních týdnů jsme s kolegy sledovali a i nadále sledujeme zápasy play off české extraligy a také české hráče ve Finsku, Švédsku a Švýcarsku.“

Před šampionátem v Rize letos zvládne reprezentace devět přípravných duelů včetně květnového turnaje EHT v Brně.

Obhajobu loňských medailí zahájí Češi 12. května duelem proti Slovensku.