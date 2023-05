ONLINE: Švýcaři vstupují do MS proti Slovinsku, Slováky čekají domácí Lotyši

Švýcaři se řadí k užšímu výběru favoritů na zisk medaile. V prvním zápase proti Slovinsku se však ještě budou muset obejít bez posil z New Jersey, které vypadlo z play off NHL. K týmu se později připojí útočník Nico Hischier, obránce Jonas Siegenthaler a brankář Akira Schmid.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

Švýcaři se blýskli na Českých hrách, které díky výhrám nad Českem a Finskem dokonce vyhráli. Úspěšně finišovali přípravu také Slovinci, kteří si poradili s Dány a dvakrát s Maďary.

Jinak však v dubnu nestačili dvakrát na Francii, prohráli také s Polskem. V posledním měření se Švýcary málem předvedli famózní otočku, na mistrovství světa v roce 2017 prohrávali po první třetině 0:4, nakonec prohráli až 4:5 po nájezdech.

Švýcarsko Švýcarsko : Slovinsko Slovinsko 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Genoni (Mayer) – Marti (A), Kukan, Moser, Glauser, Geisser, Loeffel, Fora – Niederreiter (C), Corvi, Herzog – Senteler, Malgin, Ambühl (A) – Miranda, Haas, Simion – Thürkauf, Richard, Bertschy. Sestavy:

Krošelj (Gračnar) – Gregorc, Pavlin (A), Magovać, Čepon, Štebih, Mašič, Crnovič – Urbas (C), Jeglič, Verlič – Sabolič, Tičar (A), Kuralt – Drozg, Simšič, Ograjenšek – Zajc, Pance, Čimžar – Tomaževič. Rozhodčí: Heikkinen, Langin – Hynek, Nothegger Přejít na on-line reportáž

Důležitý duel o přežití a setrvání v elitní skupině šampionátu čeká Kazachstán a Norsko. Společně se Slovinskem se totiž řadí mezi nejslabší týmy ve skupině B, kde nejhorší sestoupí do nižší divize.

Těžko hledat lépe naladěný tým, Norové sice zvládli poslední zápas před turnajem, když si poradili s Francií, předtím však zaznamenali sedm porážek v řadě. Nicméně s Finskem i Švédskem dotáhli utkání až do prodloužení.

Kazachstánci zase hostili krátce před odletem do Rigy Bělorusko a výběr Ruska do pětadvaceti let a nedali ani gól. S Bělorusy vyloučenými z MS navíc prohráli vysoko 0:6.

Souboj dvou poražených celků z úvodního dne šampionátu obstarají Slováci s Lotyši. Slovensko bylo k zisku bodů mnohem blíž, proti Česku dokonce dvakrát vedlo, nakonec však prohrálo těsně 2:3.

„Ale viděl jsem mnoho odhodlání, nikdo nic nevzdal, svou aktivitou jsme si dokázali vytvořit přesilovky a zatlačit soupeře. Jsem na hráče hrdý,“ řekl i přes porážku trenér Slováků Craig Ramsey.

Naopak Lotyšsko před domácím publikem v zápase s Kanadou zcela propadlo. Po pěti minutách střídalo brankáře, zámořskou palbu ale nezastavilo. Nakonec inkasovalo hned šestkrát, cestu za gólmana Samuela Montembaaulta nenašlo ani jednou.