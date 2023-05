Hokejisty Švýcarska posílí na MS Hischier a Siegenthaler, Thürkauf dohrál

Hokejisty Švýcarska posílí na mistrovství světa v Rize a Tampere útočník Nico Hischier s obráncem Jonasem Siegenthalerem z New Jersey. Oba jsou podle webu Švýcarské hokejové asociace na cestě do lotyšské metropole a do sestavy týmu kouče Patricka Fischera by se měli zařadit ve čtvrtečním utkání proti Slovensku.