Hokejisté Švýcarska mají v kádru pro MS čtyři posily z NHL i rekordmana Ambühla

Šestadvacetiletý Malgin se loni vrátil do NHL po dvou letech ve švýcarské lize v Lausanne a Curychu. Zamířil do Toronta, odkud se v polovině prosince stěhoval do Colorada. V NHL má bývalý hráč i Floridy na kontě 257 zápasů a 81 bodů za 41 branek a 40 asistencí. V play off letos debutoval a v sedmi utkáních nebodoval.

Z kádru Švýcarů během Českých her vypadli kvůli zranění obránci Lian Bichsel z Leksandu a Roger Karrer ze Ženevy, opustili jej také útočníci André Heim s Johnnym Kneubühlerem z Ambri-Piotty a Tyler Moy z Rapperswilu-Jona. Nově jej doplnili jen Niederreiter a Malgin. Obránce a kapitán Nashvillu Roman Josi se ze zdravotních důvodů na MS nepředstaví.

Devětatřicetiletý Ambühl a Niederreiter mají ve sbírce stříbrné medaile z MS 2013 ve Stockholmu i o pět později v Kodani. Před pěti lety v Dánsku byli také gólman Zugu Leonardo Genoni, beci Dean Kukan z Curychu, Michael Fora s útočníkem Enzem Corvim z Davosu, další forvardi Gaëtan Haas z Bielu-Bienne a Damien Riat z Lausanne.

V kádru je i gólmani Robert Mayer z mistrovské Ženevy, který je rodákem z Havířova. Představil se už na šampionátech v roce 2014 v Minsku, o dva roky později v Moskvě a před čtyřmi roky v Bratislavě a Košicích.

První velká mezinárodní akce čeká gólmana Jorena Van Pottelberghea s útočníkem Mikem Künzlem z Bielu-Bienne, Berniho a forvarda Svena Sentelera ze Zugu.

Švýcaři vstoupí do šampionátu v sobotu v 11:20 proti Slovinsku, poté v základní skupině B v Rize budou hrát s Norskem, Kazachstánem, Slovenskem, Kanadou, v neděli 21. května od 19:20 s Českem a na závěr s domácí Lotyšskem.