Slováci mají v nominaci na MS osm bronzových medailistů z olympiády

Slováci mohou počítat i s triem posil, které v uplynulé sezoně nastoupily v NHL. Ze Severní Ameriky se snaží ještě získat brankáře Jaroslava Haláka z New York Rangers a obránce Šimona Nemce z farmy New Jersey Utica Comets, jenž byl ale po vyřazení v Calder Cupu povolán do širšího kádru Devils. Slováci budou v pátek v 15:20 SELČ prvním soupeřem české reprezentace na turnaji.

Medaili pod pěti kruhy získali loni obránce Martin Gernát z Lausanne, Samuel Kňažko z Columbusu, Mislav Rosandič z Hradce Králové a útočníci Peter Cehlárik s Markem Hrivíkem z Leksandu, Libor Hudáček z Třince, Miloš Kelemen z Arizony a Pavol Regenda z Anaheimu. Jejich řady může v případě posílení rozšířit devatenáctiletá loňská dvojka draftu NHL Nemec, který se ještě premiéry v elitní lize nedočkal.

Z české extraligy se dostali na šampionát obránci Rosandič, Mário Grman s Patrikem Kochem z Vítkovic, Michal Ivan z Liberce, a útočníci Andrej Kudrna s Matúšem Sukeľem z Litvínova, Róbert Lantoši s Máriem Lunterem z Mladé Boleslavi, Oliver Okuliar z Hradec Králové a Hudáček. Koch bude od příští sezony působit nově v Třinci. Další dva členové nominace mají do české extraligy namířeno. Gólman Samuel Hlavaj přestoupil ze Slovanu Bratislava do Plzně a útočníci Viliam Čacho z Trenčína do Třince

Po generálce v Trenčíně proti Rakousku (4:3) opustili tým obránce Michal Beňo ze Slovanu Bratislava a útočníci Maroš Jedlička ze Zvolenu s Adriánen Holešinským z Plzně, který má také bronz z olympiády v Pekingu. Debutovat na velké mezinárodní akci mohou gólmani Hlavaj, Dominik Riečický z mistrovských Košic, Stanislav Škorvánek z Michalovců, obránce František Gajdoš z Nitry, Dávid Mudrák z Zvolenu a útočníci Viliam Čacho z Trenčína, Martin Chromiak z Ontaria z AHL a Okuliar.

Trio posil z NHL v této sezoně v nejlepší lize světa debutovalo. Dvacetiletý Kňažko strávil uplynulou ročník na farmě Blue Jackets v Clevelandu a na závěr sezony dostal příležitost v Columbusu ve dvou zápasech.

Regenda se ze záložního týmu San Diega propracoval v Anaheimu do sestavy ve 14 duelech a připsal si tři body za gól a dva asistence. Kelemen si z farmy v Tucsonu vybojoval příležitost také ve 14 duelech a zaznamenal jednu přihrávku. Chromiak z Ontaria příležitost v Los Angeles nedočkal.

Největší zkušenosti z NHL má z týmu útočník Richard Pánik, který v této sezoně působil v Lausanne. V nelepší lize světa sehrál za Tampa Bay, Toronto, Chicago, Arizonu, Washington, Detroit a New York Islanders 521 utkání a nasbíral 195 bodů (88+107). Ve 20 duelech play off jednou skóroval a přidal čtyři asistence. V NHL působili také Cehlárik a Hrivík. Cehlárik má na kontě 40 utkání z Bostonu a Hrivík 24 duelů za Rangers a Calgary.

Po úvodním duelu s Českem budou soupeři Slováků v základní skupině B šampionátu v Rize postupně domácí Lotyšsko, Kanada, Švýcarsko, Kazachstán, Slovinsko a Norsko.