Podpis v Rusku, nebo zranění? Slováci přišli o kapitána, řeší i další problémy

Gernát si z generálky proti Rakousku odnesl zranění břicha. Po zápase ubezpečoval, že jeho účast na šampionátu v Rize a Tampere by neměla být v ohrožení, což potvrdila i magnetická rezonance.

„Stále je to citlivé, ale nemělo by jít o nic vážného. Věřím, že budu co nejdříve stoprocentně k dispozici,“ líčil slovenským novinářům.

Na začátku týdne se ale situace změnila.

„Opakované vyšetření odhalilo, že po tréninkové zátěži došlo k natrhnutí břišního svalstva. Takové zranění mu neumožňuje start na mistrovství,“ uvedl pro web hockeyslovakia.sk týmový lékař Pavol Lauko.

Odjezd zkušeného obránce se ihned stal předmětem diskuzí. Spekuluje se o spojitosti s jeho domluvou s Jaroslavlí, o níž se hovoří už několik týdnů.

Slovenští hokejisté působící v KHL mají totiž od března letošního roku zákaz reprezentovat, který aktuálně platí pro brankáře Patrika Rybára, Adama Húsku a Júlia Hudáčka, obránce Michala Čajkovského a Christiána Jaroše a útočníky Adama Lišku, Michala Krištofa a Tomáše Jurča.

Je možné, že Gernát se k nim od další sezony přidá.

Martin Gernát ze Slovenska v souboji s ruským útočníkem Arťjomem Švec-Rogovojem.

Uplynulý ročník strávil v Lausanne. Na stole má i další nabídky, o jeho služby stojí také Třinec, kde bronzový medailista z loňského olympijského turnaje strávil tři sezony.

Pro tým kouče Craiga Ramsayho jde o velkou ztrátu. Třicetiletý obránce měl patřit k tahounům národního týmu, v nominaci jej nahradil Adam Jánošík z Mladé Boleslavi.

Slovenská defenziva je téměř kompletní, čeká se jen na vývoj série druhého kola play off NHL mezi Carolinou a New Jersey. Pátý zápas je na programu v pátek ráno (1.30), Devils dělí od vyřazení jediná porážka.

Pokud vypadnou, soupiska by se mohla rozrůst o dvojku loňského draftu Šimona Nemce. „Mluvili jsme s ním, chce se k nám připojit,“ prozradil asistent trenéra Andrej Podkonický.

Zároveň připustil možnost, že by do Lotyšska dorazil také útočník Tomáš Tatar, který rovněž hájí barvy New Jersey.

Ze zámoří už přicestovali Samuel Kňažko, Pavol Regenda, Miloš Kelemen a Martin Chromiak, kteří strávili většinu sezony na farmě.

Další potenciální posily z NHL účast na šampionátu odřekly. Adam Ružička, Erik Černák a Martin Feherváry se omluvili kvůli zdravotním problémům, padla také naděje na příjezd Jaroslava Haláka.

Sedmatřicetiletý brankář se chce co nejlépe připravit na příští sezonu, po níž s největší pravděpodobností uzavře bohatou kariéru.

Jaroslav Halák vychytal první vítězství v sezoně.

Slováci vstoupí do turnaje s trojicí, která má na mezinárodní scéně minimum zkušeností. Dominik Riečický, Stanislav Škorvánek a Samuel Hlavaj, jenž míří do Plzně, strávili předchozí ročník v domácí nejvyšší soutěži.

„V národním týmu dohromady odchytali jen osm zápasů. Jde o velký risk. Zároveň se před nimi otevírá šance, která už se nemusí opakovat,“ napsal pro web šport.sk novinář Tomáš Prokop.

Vedení reprezentace nemělo mezi gólmany na výběr. Tradiční reprezentanti působí v Rusku, litvínovský Matej Tomek skončil už v průběhu přípravy kvůli nevyrovnaným výkonům.

„Nemusíme mít jasně danou jedničku. Už v minulosti si kluci během mistrovství nebo olympijských her dělili zápasy, proč by nemohli i teď? Uvidíme po začátku skupiny,“ prohlásil bývalý brankář Ján Lašák.

Hned na úvod turnaje čeká svěřence kouče Ramsayho derby s Českem. Utkání startuje v pátek od 15.20.