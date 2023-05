Jak jsme to mohli pokazit... A zlatý bod? Slováci teď nesmí nic počítat

Vyrovnávací gól Pavla Regendy z 57. minuty mění hodně, čtyřbodová ztráta na čtvrté Lotyše by v kombinaci s rozlosováním znamenala pro Slováky jen velmi obtížně řešitelnou situaci.

„Snad to bude ještě zlatý bod,“ doufá útočník Libor Hudáček.

„Já bych to zlatým bodem určitě nenazýval,“ oponoval ale zklamaný Matúš Sukeľ po porážce 3:4 v nájezdech s outsiderem, historicky první na světových šampionátech.

Zklamaní slovenští hokejisté, obránce Michal Ivan (29) a útočník Alex Tamáši (25)

Ano, výkon slovenského výběru přináší zaslouženou kritiku.

Však ani Ramsay vlastní svěřence v rozhovoru pro server Šport.sk nešetřil: „Hodně jsme mluvili o hrdosti obléknout slovenský dres, o hrdosti na sebe samotné a také o tom, aby byla naše země hrdá na náš tým... Ale nehráli jsme jako tým tak, jak jsme měli.“

„Věděli jsme, že to bude náročné, ale nečekali jsme, že se ve druhé třetině sami složíme. Nerozumím, jak jsme zápas mohli pokazit,“ hořekoval zase kapitán Marek Hrivík.

Závod o čtvrté místo je přesto stále otevřený.

Boj o čtvrtfinále ve skupině B Tým Z V VP PP P S B 4. Lotyšsko 5 2 1 0 2 10:14 8 5. Slovensko 5 1 0 2 2 10:14 5 6. Norsko 4 1 0 1 2 5:9 4 7. Kazachstán 5 0 2 0 3 10:21 4

Nejblíže k němu mají Lotyši, které po důležitém sobotním souboji s Kazachstánci čekají na konci skupin po dvou dnech odpočinku silní Švýcaři.

Slováci nutně potřebují, aby domácí ve dvou duelech tři body ztratili, pak v jejich prospěch hraje vítězné vzájemné klání. Zároveň je ale v jejich nejlepším zájmu dělba bodů mezi pořadatelskou zemí a Kazachstánem. Středoasijský stát čekají na závěr poslední Slovinci.

Pokud by se mezi Slovenskem, Lotyšskem a Kazachstánem utvořila při shodném počtu bodů minitabulka, kterou by zapříčinily výhry Kazachstánců, asijský tým by díky vzájemným zápasům senzačně proklouzl do čtvrtfinále.

Kazachstánští hokejisté bouřlivě oslavují vítězství nad Slovenskem

Ve hře jsou teoreticky také Norové, ti ale potřebují zaskočit Česko nebo Kanadu.

Právě Slováci trápili rychlým tvrdým hokejem všechny velké favority skupiny nejvíc, proti Kanadě získali alespoň bod. Není důvod si myslet, že by nebyli nepříjemným soupeřem i pro případného čtvrtfinalistu.

Na to ale nemůžou vůbec myslet, šampionát si jednak kazí zbytečnými vyloučeními, jak i v pátek podotkl asistent Ján Pardavý: „V naší hře byla lehkovážnost, udělali jsme tři útočné fauly...“

Slovenští hokejisté míří po gólu útočníka Pavla Regendy (87) ke střídačce.

A jednak dělá Slovákům problémy i mentální nastavení. Jejich úkolem je řídit se jednou z nejotřepanějších hokejových frází „jít zápas od zápasu“ a proti Norsku i Slovinsku vždy vyhrát v základní hrací době.

Pokud se budou prohrabávat různými počty a scénáři, taky mohou dopadnout jako při pátečním fiasku.

„Jen se ukázalo, že nikoho nemůžeme podcenit,“ uvědomuje si obránce Mislav Rosandič a vzkazuje: „Budeme bojovat, může to být o chlup.“