ONLINE: Němci bojují o povinnou výhru s Maďarskem, pak hrají USA s Francií

ONLINE: Německo - Maďarsko Sledujte zápas od 15.20 v podrobné reportáži

Hokejisté Německa sice nemají postup do čtvrtfinále ve vlastních rukách, šanci mají však stále velkou. O dva body lepší Dánové totiž v posledních dvou skupinových zápasech čelí Finsku a Švédsku, kdežto Němci vyzvou po Maďarsku ještě Francii. Tedy značně slabší týmy.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

Po prohrách s favority Německo uspělo právě proti Dánsku (6:4) i Rakousku (4:2), Maďarsko zase vyhlíží klíčovou bitvu s Rakouskem o udržení.

Vzájemný zápas ho čeká po střetnutí s Němci, zatím má na kontě dva body za výhru nad Francií. Jinak prohrála hned třikrát výsledkem 1:7 - proti USA, Švédsku i Finsku - a také 1:3 s Dánskem.

Německo Německo : Maďarsko Maďarsko 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Niederberger (Strahlmeier) – M. Müller (C), Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner – Tiffels, Kahun (A), Peterka – Ehl, Sturm, Soramies – Kastner, Wiederer, Noebels (A) – Schütz, Stachowiak, Tuomie – Varejcka. Sestavy:

D. Horváth (Bálizs) – Garát, Pozsgai (A), Kiss, M. Horváth, Szabó, Hadobás, Stipsicz, Fejes, Szirányi – Csányi, G. Nagy (C), Kóger – Terbócs, Papp, Vincze – Sofron, Bartalis (A), Erdély – Galló, Sebők. Rozhodčí: Lassi, Hribik – Constantineau, Nothegger Přejít na on-line reportáž

ONLINE: USA - Francie Zápas od 19.20 můžete sledovat v podrobné reportáži

Spojené státy zatím na turnaji ani jednou nezaváhaly, posbíraly maximální počet bodů a dvě kola před skončením skupinové fáze mají jisté čtvrtfinále. Dokonce nemůžou skončit hůře než třetí.

Skupinu zakončí soubojem se Švédskem, teď je čeká Francie.

Ta by v případě výhry držela naději na čtvrtfinále, spíše je však spokojená s jistotou nesestupu do nižší divize. K ní jí stačily výsledky z prvních tří zápasů, které vždy dovedla do prodloužení. V něm porazila Rakousko, naopak podlehla Dánsku a Maďarsku.