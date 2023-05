30 LET ČEŠI: Definitivní sbohem. Pan Jágr Česko rozjásal, známý stratég bědoval

Živé přenosy během šampionátu zdobily poutavé záběry z horní kamery, které vedle ledu zabíraly i publikum v hale. Největší význam měly v jediné chvíli. Když se domácí hokejisté radovali z gólu. A naplněná O 2 arena s nimi.

KLUBKO RADOSTI. Čeští hokejisté slaví trefu proti Finsku, uprostřed je Jaromír Jágr.

Ve zmíněném zápase sezony, tedy ve čtvrtfinále, režie tento záběr nabídla třeba po přesilovkové trefě Jana Kováře. Češi proti Finsku zrovna otáčeli ze stavu 1:2 na 3:2 a kamera se pod radostnou explozí roztřásla.

Při rozhodujícím gólu české legendy na 4:3 se tento pohled v přímém přenosu neobjevil. Nicméně to ani nemusel.

„Jágr zvedá halu, která se točí, rotuje, skáče, snad by se i otočila vzhůru nohama,“ vykřikoval komentátor Robert Záruba.

V tu chvíli jedna z největších evropských multifunkčních hal šílela, drtivá většina ze 17 383 přítomných diváků si až do konce pořádně nesedla. Stále euforicky poskakovala a v napětí sledovala poslední minuty. Vladimír Sobotka zásahem do prázdné branky uzavřel na konečných 5:3.

Co se týče umístění hlavní kamery, aréna byla příšerně vyprojektovaná. Každý extraligový příznivec si jistě vybaví stojící fanoušky, kteří mu zaclání ve výhledu.

Během závěrečných sekund ale překážející siluety snad i paradoxně povznesly atmosféru na vyšší úroveň. Jako by se člověk z obývacího pokoje, hospody nebo otevřeného prostranství přenesl přímo do hlediště.

Češi zase opěvovali Jágra. Ten se vedle jedné asistence prosadil hned dvakrát. Nejprve v početní převaze přehodil z bekhendu beton Pekky Rinneho. U ikonického momentu se poté obtáčel kolem branky a v čase 55:30 finského gólmana nachytal střelou na bližší tyč, mezi rukou a tělem.

Postupová euforie v pražské O2 areně

Při vyhlašování hvězd utkání nebylo pochyb o tom, kdo si pro ocenění přijede z domácí strany. Lidé na tribunách zase pořádně zahlučeli, když se ozvalo jméno legendární osmašedesátky. Pořadatelskou zemi dostala do bojů o medaile.

Ač národní tým obsadil opět jako před rokem v Minsku čtvrté místo a znovu v semifinále i v zápase o bronz nevstřelil ani gól, zážitek ze čtvrteční noci zůstal nezapomenutelným.

Udělali tři velké chyby, vztekal se Jalonen

Dodnes jej má jistě v hlavě i současný trenér české reprezentace Jalonen, jenž tým odpoledne vede do čtvrtfinále proti Spojeným státům.

Tehdy ve vypjatém zápase zahodil image kliďase, kterou si na mistrovství dlouho držel. Během tříminutového úseku druhé třetiny vypěnil hned několikrát.

GÓL! Finský brankář Pekka Rinne inkasuje, překonává ho Jaromír Jágr.

Jeho tým ve 24. minutě otočil skóre, vedl 2:1. O deset minut později ale Jágrově vyrovnávacímu gólu předcházel incident, kdy Martin Erat vyrazil zespoda hokejku z ruky Jonasu Kemppainenovi, čímž zesílil probíhající českou početní výhodu.

„Pan Erat mu vytrhl hokejku, mělo to být vyloučení,“ zlobil se po utkání na svého současného asistenta v realizačním týmu. Ten tehdy situaci nijak nekomentoval.

Trenér národního týmu Kari Jalonen komunikuje spolu se svým asistentem Martinem Eratem (vpravo) z české střídačky.

Platil tedy vyrovnaný stav, když se obrýlený chlapík čílil znovu.

„Dali jsme gól a oni ho neuznali, nevím proč, nikdo tomu nerozuměl,“ povídal k předčasné radosti z 35. minuty. Útočník Petri Kontiola při úspěšné ráně spoluhráče Jussa Hietanena odtlačoval obránce Michala Jordána takovým způsobem, že vyfasoval menší trest za nedovolené bránění.

Jalonen na muže v pruhovaném jen otráveně mávl rukou.

Finský stratég Kari Jalonen na střídačce národního týmu

V ten moment hrály oba týmy po šarvátce ve čtyřech, Seveřané tak putovali do tří. A během výhodného rozložení sil na ledě skóroval Kovář. Kritické chvíle pro hosty skončily v čase 35:28, místo vedení najednou prohrávali.

„Jágr trefil hokejkou našeho gólmana,“ stěžoval si jejich kouč, podle nějž neměla platit ani Kovářova branka.

O 2 arenu dobře znal z trénování zaniklého klubu Lev Praha, teď se v ní musel cítit dost nesvůj. Na tiskové konferenci se neudržel.

„Nemůžu věřit tomu, že na takové úrovni se něco takového může stát. Rozhodčí ve druhé třetině udělali tři velké chyby,“ obořil se na ruské hlavní sudí Konstantina Olenina s Romanem Gofmanem.

„Nechci mluvit o tom, ze které země jsou, ale měla by to být fair play pro všechny. My byli třikrát za sebou na turnaji poškozeni. Jednou s Běloruskem, jednou s Ruskem a teď. To je pro naše hráče už moc,“ stýskal si Jalonen.

S odstupem času už jako šéf české střídačky vyprávěl, že oba muže nemá dodnes v lásce: „Nechtěl jsem snižovat zásluhy soupeře. Štvalo mě, že se nám nedostalo správného zacházení.“

Zároveň ale na starou křivdu koukal s nadhledem. Uvědomil si, komu večer patřil: „Rozhodl ten správný člověk, pan Jágr. Hrál svůj poslední turnaj v reprezentaci. Jako by se vše řídilo podle předem daného scénáře. On byl tenkrát nejlepší na ledě.“

Ano, od té doby už osmým rokem prožívá národní tým éru bez Jágra.

BRAMBOROVÁ BOLEST. Jaromír Jágr po prohraném duelu o bronz

Ten se v Praze jako 43letý asi popáté v kariéře loučil. Končil už po předešlém šampionátu v Minsku. Svými slovy navázal na ta po zlatém Naganu, neúspěšném Světovém poháru nebo bronzovém Turíně.

„Je čas odejít... Už na to nemám,“ povídal po čtvrtém místě v Bělorusku.

K ještě jednomu pokračování se ale přemluvit dal. Fanoušky, vlastním otcem, domácí atmosférou... S šesti góly byl nakonec nejlepším českým střelcem, dohromady posbíral devět bodů. Proč by nemohl pokračovat dál?

„Prosím vás, neblbněte. Já už na to prostě nemám,“ řekl Jágr coby člen All Star týmu a nejužitečnější hráč rekordního šampionátu, který dohromady navštívilo 741 690 diváků.

Národnímu týmu dal doma definitivní sbohem.