S reprezentací už trénoval i Jeřábek, po zranění boku se vrátil na led Jiříček

Jeřábek se zařadil do týmu jako druhý člen mistrovského kádru třineckých Ocelářů po útočníkovi Danielu Voženílkovi, který byl už na pondělním srazu. „Oslavy byly bouřlivé, ale krátké. Hlavně první den jsme si to užili parádně a kluky to čeká ještě teď o víkendu,“ řekl novinářům Jeřábek. S Voženílkem přijdou kvůli reprezentačním povinnostem o čtvrteční mistrovskou jízdu Třincem.

Po Horákově návratu bude mít kouč Jalonen v týmu tři brankáře, jedenáct obránců a osmnáct útočníků. Stavitelé národního mužstva stále vyhlížejí posily ze Severní Ameriky. Generální manažer Martin Havlát jedná o možném příjezdu hráčů Bostonu, kde působí kanonýr David Pastrňák, centr David Krejčí, další útočníci Pavel Zacha, Tomáš Nosek, Jakub Lauko a obránce Jakub Zbořil, a útočníka New York Rangers Filipa Chytila.

David Jiříček

Ze zámoří má Jalonen v kádru gólmana Karla Vejmelku z Arizony, beky Jiříčka, Ronalda Knota z Tucsonu z AHL a útočníky Martina Kauta ze San Jose a Dominika Kubalíka z Detroitu. Jiříček se ve čtvrtek zranil hned v první třetině duelu s Rakouskem a poprvé od té doby na ledě trénoval až dnes.

„Šlo to. Byl jsem na ledě po nějaké době, takže jsem to trošku cítil. Myslím, že to malé zranění by mělo být v pohodě. Ale musím furt makat, musím to dát do kupy na zápasy a pak se uvidí,“ prohlásil Jiříček, který utrpěl zranění po zákroku soupeře. „Byl to takový nevinný souboj v rohu, dostal jsem krosček do boku pod kalhoty a bolí to z toho. Ale myslím si, že budu v pohodě.“

Věděl hned, že zápas nedohraje. „Zkoušel jsem to, ale věděl jsem, že to není úplně ono a budu muset na tom pracovat. Ledovali jsme to, mazali a protahovali,“ prohlásil devatenáctiletý talent, který se stal loni šestkou draftu. Po debutu v NHL strávil většinu sezony na farmě v Clevelandu v AHL a na přelomu kalendářního roku získal stříbro s českou dvacítkou na mistrovství světa v kanadském Halifaxu.

Teď bojuje o další mistrovství světa po loňském debutu na turnaji v Tampere a Helsinkách, kde získal bronz. „Bylo by super se tam zase dostat, musím makat každý den. Teď ještě o to víc, abych se dostal do formy,“ dodal Jiříček po několikadenním tréninkovém výpadku.