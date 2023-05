Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Tampere (Od našeho zpravodaje) - Tuzemští borci vypadli už ve čtvrtfinále, zato o zlato si to rozdávala Kanada s Německem. Ne, teď nejde o právě skončený světový šampionát, byť by vše napsané rovněž platilo, ale o rok 1930. Za dlouhých 93 let od prvního samostatného mistrovství světa se změnilo samozřejmě leccos, což platí i pro mapu hokejovou.