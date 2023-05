I bez hokejového ošacení poznáte, co se zrovna řeší v restauraci u vedlejšího stolu. „To byla prasárna, co?“ hlásí do telefonu seriózně vypadající chlapík. Rozebírá páteční zákrok, po němž Chlapík vynechal nedělní duel proti Kazachstánu. „A ten druhej slovenskej faul na Černocha? To už jsem neviděl. Šel jsem zrovna pro pivo.“

Vítejte v Jurmale.

Nejspíš jediné pláži na světě, kde se v současnosti řeší hokej.