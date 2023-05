Po výhře sledování MMA. Vémola s Kinclem jsou v kabině hokejistů velké téma

Riga (Od našeho zpravodaje) - Nejdřív nekomplikovaná výhra nad Norskem 2:0, večer promítání. Zápasů soupeřů? Výjimečně ne. Čeští hokejisté usednou na hotelu do křesel a budou sledovat souboje v kleci. Organizace Oktagon totiž chystá očekávanou odvetu mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem. „Je to velká událost, všichni se na to těšíme,“ říká Michal Kempný.