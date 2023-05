Jordánův hektický rok. Odchod z Ruska postrčil zkušeného obránce k MS

„Čekala mě dlouhá sezona a stát se mohlo cokoliv, moc dopředu jsem nad tím nepřemýšlel,“ poví 32letý obránce. Jordán nakonec v Kontinentální lize dlouho nezůstal. Manželka za ním nemohla kvůli zdravotnímu stavu po pádu s koně dorazit, a tak se přiblížil on.

Po dvaadvaceti duelech nechal v kabině Amuru kapitánské céčko a zamířil do švýcarského Rapperswilu, kde válí Roman Červenka.

Divoký rok? „Pro rodinu to bylo náročnější, nevěděli jsme, jak to bude. Co se stalo manželce, pak urychlilo konec v Rusku,“ kývne Jordán. „Ale tím, že jsem se stěhoval sám, to bylo celkem v klidu. Ve Švýcarsku pak stačilo skočit do auta a za sedm hodin jsme byli doma.“

A na jaře z toho byla další nominace na mistrovství světa. Celkově šestá. Druhá po sobě, když díky zodpovědné defenzivní práci padl do oka koučům Karimu Jalonenovi a Liborovi Zábranskému.

Michal Jordán před odletem do dějiště MS v Rize.

Loni možná účastí trochu překvapil, na přelomu roku dva měsíce léčil zranění, chyběla mu herní praxe. Na šampionátu v Tampere pak nepatřil k nejvytěžovanějším bekům, ale své úkoly vykonával svědomitě, jinak by letos nejel.

V Rize bude nejspíš plnit roli mentora. V obranném páru s ním v úvodních dnech naskakoval o šest let mladší Jakub Zbořil, který se snaží prosadit v Bostonu.

„Spojili nás na jeden zápas na Českých hrách a myslím, že jsme to zvládli dobře. Kuba výborně bruslí, dohrává souboje a Kari po nás chce, abychom podporovali útok. Takže když uvidím, že je rozjetý, můžu zůstat vzadu,“ říká.

Jordán má něco společného ještě s jedním českým reprezentantem, který zápolí o místo ve slovutné NHL. On a Martin Kaut zatím nevědí, kde budou působit v příští sezoně. Jordán by chtěl zůstat v cizině, však v Česku nehraje od sedmnácti let a má procestovanou i Severní Ameriku.

„Když bude možnost, rád bych se držel zahraničí. Synovi je čtrnáct a taky hraje hokej, chtěl bych mu tím do budoucna pomoct, poskytnout mu zázemí a neposílat ho někam samotného. Doteď se s tím všude popral dobře, vždycky se dostal do týmu. A když vidím, jak se zlepšuje, jak ho to baví a že si chce přidávat, dává mi to důvod být jako rodina spolu,“ vykládá.

Zasměje se po otázce, jestli si potomek bere k srdci otcovské rady. Do útoku mu prý moc radit nemůže, jindy se zase projeví puberta: „Jsou okamžiky, kdy absolutně nechce slyšet můj názor a odsekne. Ale tím jsme si prošli všichni.“

Ve Švýcarsku se jim líbilo, lákaly by i severské země. Rodina bude držet pohromadě. „I dceru vedeme ke sportu. Stojím si za tím, že je důležité, aby děti poznaly autoritu a naučily se sebekázni. Podpoříme je v čemkoliv. Ale záleží nám i na studiu, to by měl být základ,“ trochu zvážní.