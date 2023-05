Havlát: NHL už tolik nebolí. Můj konec? Dlouho jsem nemohl hokej ani vidět

„Dlouho mi nedělalo dobře dívat se na něj ani televizi,“ poví na tribuně, pod níž při tréninku zrovna kmitají Norové. Havlát (42) se nachází v Rize na mistrovství světa, kde zažívá premiéru coby generální manažer české reprezentace. Nabídku svazového šéfa Aloise Hadamczika přijal loni na podzim nedlouho po úmrtí milovaného táty Miloslava.

Co by vám na vaše nové zaměstnání řekl?

Byl by rád, ale na začátku by se mi určitě smál, že se ze mě stal funkcionář. On v hokeji prošel vše. Byl hráčem, trenérem, funkcionářem, hlavním sekretářem. Býval takový, že měl všechno rád nalajnované.