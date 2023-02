Zacha by letos na MS rád jel, ale... Vránu Havlát sleduje, chválil Nečase

„Opravdu je ale brzo, ještě nás čeká spoustu zápasů. Ano, některé týmy už šanci na play off mají malou, ale vše můžou změnit přestupy při uzávěrce začátkem března,“ říká Havlát.

Jaké máte reakce od hráčů?

Koho jsem neviděl osobně, s tím jsem mluvil po telefonu. Nikdo dosud neřekl, že nepojede, všechny reakce jsou v zásadě pozitivní. San Jose nevypadá úplně nejlíp, co se týče postupu do play off (obránce Radim Šimek a útočníci Tomáš Hertl a Martin Kaut), Detroit je pod čarou, kde máme šikovné hráče, které bychom rádi viděli (obránce Filip Hronek, útočník Dominik Kubalík a teoreticky momentálně zraněný Filip Zadina s Jakubem Vránou, který se potýká s osobními problémy).

Kdo vás nejvíc v NHL zaujal?

Kdybych měl začít jedním jménem, řeknu Martina Nečase, ten má skvělou sezonu. U Davida Pastrňáka jsou na to už všichni zvyklí a podobné výkony očekávají. David Krejčí hraje skvěle, rok v extralize mu očividně vůbec neuškodil. V útoku s nimi hraje výborně Pavel Zacha.

Ještě někdo?

Hronek má dobrou sezonu a máme spoustu brankářů! Vaněček v New Jersey, Vejmelka chytá často. S brankáři za mořem ani v Evropě nemáme problém.

Zacha dosud reprezentaci odmítal, změnil se jeho postoj?

V minulosti měl určitě nějaké své důvody. Nebo neměl... Myslím, že tenhle rok by rád jel, ale jejich tým vypadá tak dobře, že to není aktuální. Nikdo nečeká, že vypadnou v prvním kole. My budeme doufat, že ano, ale oni mají určitě myšlenky na Stanley Cup.

Co Jakub Vrána, který musel na podzim strávit nějaký čas v asistenčním programu na podporu hráčů s různými osobními problémy?

Nemluvil jsem s ním, má dost těžkou situaci a snaží se dostat zpátky, kde chce být. V osobním i sportovním životě. Určitě ho sleduju a doufám, že se mu bude dařit. Je to šikovný hokejista, nebezpečný každé střídání. Moc by mu pomohlo, kdyby se brzy dostal zpátky do prvního týmu v NHL.

Co ostatní hráči na farmě, třeba Matěj Blümel, který má stejně jako Vrána bronz z loňského šampionátu?

Díval jsem se, jak se mu daří. Situace u něj bude trochu zvláštní, protože Dallas může v play off NHL dojít daleko, Texas v AHL patří k nejlepším. Určitě všechny přesvědčil, že je šikovný a dokáže dát gól, všichni si ho chválili. Uvidíme.

Je po stříbrném mistrovství juniorů. Co obránce David Jiříček nebo útočník Jiří Kulich, mají šanci se poprat o šampionát?

Viděl jsem, jak hráli, moc se jim to povedlo. Budou v podobné situace jako Matěj, Columbusu play off asi nedopadne, takže záleží, jak bude hrát tým v NHL a co bude mít s Jiříčkem za plány.