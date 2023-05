Spěchali pro sádru, já řekl ne. Sedlák o zlomené noze a míčku v brusli

Sedlák společně s Filipem Chytilem odletí domů v sobotu, finální rozhodnutí padlo v pátek po týmovém focení.

Lukáši, jak se cítíte?

No, mám zlomenou kost v nártu, tu, co jde od ukazováku. Když ležím, tak jsem v pohodě, ale nemůžu na nohu došlápnout. To bolí.

Jak moc vás zranění limituje, že na šampionátu končíte?

V bruslení mě to omezuje natolik, že bych nebyl schopný klukům pomoct. Abych hrál ani ne na padesát procent? To nemá smysl. Na noze je to blbé, bruslení je v hokeji to hlavní.

Živil jste do poslední chvíle naději?

Trochu jsem věřil. S Lotyšskem jsem dohrál celý zápas, přitom se mi to stalo už ve třetím střídání. Jenže jak jsem vyndal nohu z brusle, nateklo to. Všechno se pak nahromadilo. Zápas dohrajete v adrenalinu, ale už během něj jsem cítil, že to je špatné. Ztrácel jsem krok, obratnost nebyla taková.

Co jste viděl, když jste nohu vyndal z brusle?

Měl jsem na ní takový pingpongový míček. Když jsme ho viděli, všem nám to bylo jasné. Už při zápase jsem věděl, že nepůjde o normální nastřelení, protože to znám. Kolikrát jsem schytal puk do nártu nebo do kotníku, chvíli to bolí a pak přestane. Tohle bolelo jinak. Já ani nemohl dojít do šatny, postavit se na buly. Nejhorší to bylo právě, když jsem zastavil. V šatně, na střídačce. Hrozný.

Uvis Janis Balinskis padá po souboji s Lukášem Sedlákem.

Co vám řekli doktoři?

Lotyšský lékař hned spěchal pro sádru. My mu řekli, že zatím ne. Dal jsem nohu do boty a chtěli jsme počkat, až opadne otok. Doufali jsme, že se noha znehybní a stáhne. Kolikrát to pomůže, ale bohužel.

Kdy se rozhodlo, že končíte? Až dnes?

Definitivně dneska, ale... Já doufal, že se to zlepší, že se budu v brusli cítit lépe. Jenže být do počtu, nebýt schopný pomoct týmu, to nemá cenu, abych bránil zdravým hráčům. Ti pomůžou víc.

V pátek dopoledne na focení jste byl v brusli, ale kulhal jste. Bylo to nepříjemné?

Je pravda, že brusle byla nějaká menší (smích). Mě fakt bolí to došlapování, když jsem se mohl opírat o hokejky, celkem to šlo. Ale nemůžu došlápnout a odrazit se.

Jak moc vás zranění štve?

Mrzí. Ale to je hokej, stává se to často. Přišlo v blbé chvíli, na mém prvním mistrovství, které jsem si vážně užíval, ale nedá se nic dělat, přijímám to tak, jak to je. Cítil jsem se tu výborně, partu máme dobrou, všechno se mi líbilo, ale na světě se dějou horší věci.

Clonící český útočník Lukáš Sedlák (23) se raduje z gólu před kazachstánským brankářem Andrejem Šutovem (43).

Měl jste parádní formu.

No, napadalo to ve dvou zápasech. Jak jsem říkal předtím, jde o štěstí, náhodu. Dal jsem nějaké góly a body, ale úplně bych to nepřeceňoval.

Co říkáte na smůlu, jaká padla na český tým?

Nejde o žádná svalová zranění, prostě dostanete hokejkou, pukem, to se stává. Blbá náhoda.

Víte, kdy budete uzdravený?

Zatím jsme se o tom nebavili, ale nemyslím, že by to mělo být něco dlouhodobého.

Jaká je v týmu nálada?

Nikdo nikoho nechce vidět zraněného, je vám to líto. Ale opravdu nás to může semknout. A třeba nám to pomůže do dalších zápasů.