Kam zasadit Sedláka. Stane se pro MS pracantem, či ofenzivní zbraní?

Není to úplně dávno, co s Hartnellem a Gagnerem tvořil v Columbusu jednu z nejlepších čtvrtých lajn v NHL. Bojovali, bránili, přehrávali konkurenci. Podobné pracovní zařazení měl Lukáš Sedlák i na podzim ve Philadelphii, kde si taktéž nevedl vůbec zle. Těžkou lopotu v luxusní společnosti ale na konci roku dobrovolně vyměnil za extraligu. Chtěl pořádně hrát, dominovat, rozhodovat zápasy. A v Pardubicích se mu to po většinu času dost dařilo.