Sedlák se zlobil na sudí: Snažím se krotit, ale jiný už asi nebudu

Jaký to byl zápas?

Špatný. První třetina tak půl na půl, druhá se nám vůbec nepovedla. Musíme se poučit, nikdo se neporazí sám. Jsem rád, že jsme to zvládli bez nějakých úplně velkých nervů, ale ta druhá třetina pro nás byla do dalších zápasů velkým varováním. Takových útlumů se musíme vyvarovat, musíme hrát náš hokej a jednoduše. Dělali jsme věci, které byly úplně zbytečné.

Bez Chytila jste hráli na tři centry. Mělo to vliv?

Myslím, že tím to vůbec nebylo. Už to trošku začínalo v první třetině. Dali jsme dva jednoduché góly a mysleli si, že to půjde samo a můžeme hrát hokej do prázdné brány. Chtěli jsme hrát takový ten hezký a lehký hokej, ale to už dneska neplatí na nikoho. Ve třetí třetině jsme začali zase více pracovat a bylo to hned lepší.

Kubalík nedal trestné střílení. Nejste na seznamu potenciálních hráčů pro nájezdy?

Já je neumím, takže podle mě vůbec. Popravdě nevím, jak moc velkým specialistou na trestná střílení je Kubalda, měl nicméně gólmana hezky položeného a stačilo tam trefit tu mezírku mezi nohama.

Váš tým dost trápí zranění, že?

Je to samozřejmě nepříjemné, ale s tím se v hokeji musí trochu počítat. Nevím, jak je na tom Filip (Chytil), ale doufám, že se uzdraví a bude brzy v pohodě.

Kazachstánský brankář Andrej Šutov se jen ohlíží za gólovou střelou českého beka Jakuba Zbořila (není na snímku). Vpravo útočník národního týmu Lukáš Sedlák

Může vás to semknout?

Myslím, že každý tým semkne, když se dostane do potíží. Je dobré si projít nějakým těžším obdobím. Může nám to pomoct a zocelit nás to.

Máte pět bodů na turnaji, zase se ukazujete klubům v NHL, ne?

Zní to asi hezky, ale dneska jsem získal dvě druhé nahrávky, to je náhoda. Stejně tak i ten gól byl náhodný, protože jsem to tam tak házel z ničeho a brankář podle mě udělal chybu. Jsem za body rád, ale nepřeceňoval bych to. Můžu hrát ještě lépe.

Podepsal jste novou smlouvu s Pardubicemi. Máte klauzuli o odchodu do NHL?

Myslím, že pro případ odchodu do NHL je tam vždycky. Zbytek nechám na ostatních, ať komentují.

Proč jste se proti Kazachstánu zlobil na rozhodčí?

Podle mě nepískli dva jasné fauly. Hodím si puk za soupeře, on ví, že to nestihne tak mi skočí v podstatě pod nohy. Snažím se krotit, abych nedostal nějaký zbytečný trest, ale jiný už asi nebudu.

Co bude platit na Lotyše v pondělí?

Těším se na ně. I nás vtáhne atmosféra do zápasu o něco více a užijeme si to. Nesmíme se přizpůsobovat soupeři a nepolevit.