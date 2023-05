Historický úspěch před zraky prezidenta. Snad budeme inspirací, hlásí Lotyši

Dzierkals strávil minulou sezonu v Českých Budějovicích a předtím působil rok také v Plzni. V kádru byl jedním z osmi extraligových zástupců.

Obránci Ralfs Freibergs, Janis Jaks, Kristaps Zile se vydali na šampionát po sezoně v Litvínově. Uvis Janis Balinskis hrál v Liberci, Oskars Cibulskis v Kladně, Karlis Čukste v Třinci a útočník Roberts Bukarts ve Vítkovicích.

„Pro týmy, jako je Kanada, je to běžné, protože získávají medaile pravidelně. Ale pro nás je to šance jednou za život. Je to neuvěřitelné,“ řekl útočník Miks Indrašis.

„I když jsme prohrávali, věřili jsme jeden druhému. A to je největší síla našeho týmu,“ doplnil devatenáctiletý útočník Dans Ločmelis.

Pro Lotyše byla dosud maximem sedmá místa z let 1997, 2004 a 2009. „Nemyslím si že bychom měli šanci získávat medaile každý rok. Naším cílem je jít postupnými kroky. Věřím, že budeme inspirací pro další hokejisty,“ podotkl útočník Rodrigo Abols.

Pětatřicetiletý kapitán Kaspars Daugavinš se loučil s reprezentací loni v únoru po olympijských hrách, ale po odebrání šampionátu Petrohradu a přidělení Rize se rozhodl ještě ukázat v reprezentačním dresu svým dcerám - sedmileté Amandě a čtyřleté Adeli.

Nakonec to byla událost nejen pro něj, ale i pro celé Lotyšsko. „Je to výjimečná událost, když prezident (Egils Levits) letí sledovat zápas. A my jsme mu ukázali tohle,“ radoval se Daugavinš.

Lotyšský kapitán Kaspars Daugavinš si vychutnává první chvíle s bronzovou medailí.

Američané, kteří ve čtvrtfinále zdolali Česko 3:0, byli až do semifinále jediným neporaženým týmem, ale pak prohráli shodně 3:4 v prodloužení s Němci i Lotyši. Zůstali bez medaile stejně jako loni, kdy v Tampere v duelu o třetí místo s Českem ztratili vedení 3:1 a prohráli 4:8.

„Hokej je hra, kde rozhodují centimetry. Každý může porazit každého ten daný den a Lotyšsko to dokázalo,“ řekl asistent kapitána USA Alex Tuch.

„Je vidět, jak moc to pro ně znamená. Myslím, že asi chtěli o trošku víc než my. Řekli jsme si po první třetině, že se jim v tom musíme vyrovnat, protože hráli, jako by to bylo o zlato a ne o bronz. My jsme si jim nasazením po celých šedesát minut nevyrovnali,“ prohlásil útočník Rocco Grimaldi, který díky dvěma gólům předstihl v čele produktivity Dominika Kubalíka.