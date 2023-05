Mračna v Rize. Hokejistům ubývají schopní útočníci. Co dřívější kalamity?

Riga (Od našich zpravodajů) - Slušný rozjezd mistrovství světa. Sedm bodů z devíti. A před nimi protivníci, s nimiž se očekává další rozmnožení bodového konta. Jenže náladu v hokejové reprezentaci stejně jako dějiště šampionátu v Rize kazí temná mračna. „Je to složité, už se to s námi táhne nějakou dobu,“ utrousí Michal Jordán. „Nepříjemnost, že máme smůlu na zranění,“ přikývne i útočník Jiří Černoch. „Doufám, že už další nepřibudou.“ Úplně se to nedaří.