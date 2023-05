Zachránce, který zbyl. Štěstí, nesázím víka jako Ovečkin, líčil Kubalík

A odvrátil hrozící blamáž, ke které se na hokejovém mistrovství světa dvě třetiny schylovalo.

„Nechci říct, že jsme byli laxní, ale uznávám, že to tak působilo,“ připustil Dominik Kubalík.

Jeho dvě přesilovkové trefy umazaly proti outsiderovi ze Slovinska nečekané dvougólové manko a nastartovaly hokejovou reprezentaci k výhře 6:2. Po předchozím zaváhání proti domácím Lotyšům se Čechům značně přibližuje postup do čtvrtfinále.

Dominik Kubalík si chystá kotouč na střelu.

„Ten chlap prostě umí střílet,“ ocenil ho i reprezentační kouč Kari Jalonen. Střeleckou pohodu demonstroval Kubalík při slovinské snaze bez brankáře, kdy završil hattrick. „Potěší to, moc jsem jich za kariéru nedal, ale teď to bylo se štěstím,“ prohodil sedmadvacetiletý kanón. „Jedna střela v přesilovce prošla mezi nohy, druhá zase po ledě vedle betonu. Kdyby to byly víka, jako je sází Ovečkin, bylo by to něco jiného.“

Možná to se skromností přeháněl. Po čtvrtku se Kubalík vyhoupl s bilancí 6+4 do čela bodování celého turnaje.

A jeho spoluhráč a loňský bodový král šampionátu Roman Červenka chválil: „On je kluk, který na sobě pracuje už nějakou dobu v NHL, kde prokazuje stabilní formu. Je v nejlepším hokejovém věku.“

Přílet křídla Detroit Red Wings na mistrovství světa má význam, který s vývojem turnaje ještě stoupá.

Je to hvězda. Tahoun. Střelec, který mezi ostatními vyniká.

Dominik Kubalík gólem do prázdné klece zkompletoval hattrick.

Ještě před pár týdny byste asi považovali za renonc či nedopatření, pokud byste slyšeli větu, že reprezentační ofenziva při mistrovství světa bude stát na jménech z extraligy, jako jsou Beránek, Tomášek, Flek nebo Černoch.

Po smršti omluvenek z NHL a kupících se zdravotních obtížích jde v Lotyšsku o realitu.

Mezi Kubalíkem a kapitánem Červenkou se ve středu elitní formace prostřídali už čtyři centři. Turnaj s nimi rozehrál Filip Chytil, jehož ale opět nepustilo do hry bolestivé zranění obličeje. Mladíka z New York Rangers nahradil produktivní univerzál Lukáš Sedlák, jehož zraněný kotník nejspíš vyřadí z turnaje úplně.

Duel proti Slovincům s plodným tandemem načal Michael Špaček, ale po prošustrovaných dvou třetinách jej zastoupil veterán Vladimír Sobotka.

„Hledáme vhodné spojení,“ vysvětloval Kubalík a zkušenější Červenka přizvukoval: „Nedařilo se, potřebovali jsme udělat nějaký impulz. A vyšlo to.“

Čtvrtek ilustroval, jak rozbombardovaná reprezentace závisí na Kubalíkovi s Červenkou. Jejich formace dovede na šampionátu soupeře přehrát. „Jsme tam od toho, abychom takové zápasy zlomili. Je to naše práce,“ prohodil kapitán Červenka.

Hokejové MS na iDNES.cz

Tříbodová výhra vynáší Čechy do komfortnější pozice. Předchozí šampionáty potvrzují, že cestu do čtvrtfinále z osmičlenné skupiny vždy zajistil zisk 13 bodů. Reprezentaci k pohodlí scházejí tři body, zbývají jí tři pokusy. A není nutné zmiňovat, že na postup klidně postačí i chudší bodový výsledek.

Závěrečná česká vystoupení v Rize obstarají duely s nejsilnějšími protivníky ze Švýcarska a Kanady. Zítra národní tým od 11.20 vyzve Nory, kteří se řadí se Slovinci k outsiderům. Jenže čtvrteční vlažný vstup ukázal, že i oni mohou favorita potrápit. „Neexistuje, aby se na mistrovství světa opakoval výkon z první třetiny,“ zamračil se Kubalík. „Poučíme se z toho. Jenže věcí, z kterých jsme se měli poučit, už bylo na turnaji dost.“

Jedno poučení platí i po duelu se Slovinskem. Pokud boduje Kubalík, přibývají Čechům i body do tabulky.