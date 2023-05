Třinecký Čukste o lotyšském tažení: Hrajeme srdcem, padáme do střel. Takoví jsme

Na rozdíl od svého defenzivního parťáka Ralfse Freibergse si ještě v rozhovorech na češtinu netroufá, vždyť má za sebou teprve první extraligovou sezonu. Vytříbenou angličtinou popisuje, co premiérový postup mezi nejlepší čtyřku pro Lotyšsko znamená.

Turnajové prvenství už z toho nebude. Po dvou třetinách vedli borci z Pobaltí ovšem i nad Kanadou, než se favorit rozjel a skóre otočil.

„Hráli jsme na sto procent, prostě jsme dělali všechno, co bylo v našich silách. Vytlačovali jsme je z dobrých pozic, navíc jsme proměnili i své šance. Ale v hokeji může jednoduše vždycky vyhrát jen jeden,“ krčí rameny Čukste.

Bojovali jste do poslední vteřiny.

Myslím, že to je dost přesný popis toho, jakou má tenhle tým tvář. Na světě byste nenašli moc lidí, kteří nám věřili. Důležité je ale to, že lotyšští fanoušci ano, naše rodiny zrovna tak. Navíc v mužstvu věříme jeden druhému. Takhle musíme pokračovat i v neděli, snad se nám podaří zvítězit.

Co pro Lotyše znamená premiérový postup do semifinále světového šampionátu?

Je to něco neskutečného, ohromného. Vezměte si, v jakých časech žijeme. V posledních měsících to má spousta lidí hrozně těžké, a když je můžeme takhle potěšit a rozveselit, je to prostě skvělé. Děláme, co umíme. Reprezentujeme lotyšskou kulturu, lid. Hrajeme srdcem, padáme do střel. Takoví jsme.

Motivaci pro bronzové utkání asi najdete snadno.

O tom vůbec nemluvte. Do Tampere jsme samozřejmě letěli s tím, že bychom rádi vyhráli dva zápasy, což už se nepovede, ale jeden nás pořád čeká. Už teď se soustředíme na utkání o bronz.

Nemrzí vás přece jen, že finální část turnaje už nehrajete v Rize?

To já neovlivním. V Rize to ale každopádně bylo parádní! Výjimečné. Jakmile začali fanoušci křičet, naskákala mi husí kůže. Vážně pokaždé. Lotyši milují hokej. Naše fanoušky zbožňujeme, oni zase nás. Máme prostě parádní vztah. (úsměv)

V čem je lotyšský hokej totožný s lotyšskou povahou?

Asi se častěji rozhodujeme srdcem než mozkem, takoví jsme. Jsme vášniví. Myslím, že na ledě hrajeme stylem, jakým by hrál kdokoliv z našeho národa, kdyby dostal příležitost.

Kanadský útočník Cody Glass (8) se přes lotyšského obránce Karlise Čuksteho (2) tlačí do gólmana Arturse Šilovse (31).

Hned osm hráčů z vašeho mužstva působí v extralize, i v Česku vám spousta lidí fandí.

Vaše liga je náročná, hraje se tam důrazně, poctivě dozadu. I to nám možná pomohlo, že jsme zvyklí na takovou tu jasně danou, strukturovanou hru.

Pomáhá i pohodě v kabině, že spousta z vás hraje stejnou soutěž?

Takhle bych to neřekl, protože se všichni známe už šíleně dlouho. Ale co se týče hokeje, tak to je samozřejmě ku prospěchu.

Jako byste byl zárukou úspěchu. Jste u historického tažení lotyšského nároďáku, před měsícem jste slavil titul s Třincem. Vidíte nějaké paralely?

Určité věci zůstávají vždycky stejné, abyste mohli uspět. Musíte být extrémně poctiví, disciplinovaní, soustředění. Nemůže se stát, že při některém střídání ztratíte koncentrace, byť by mělo jít jen o jedno jediné. Tohle mě mimochodem Třinec naučil.