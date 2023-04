Rozhodčí? Amatéři, povzdechl si Jalonen. Zranili se mu Červenka s Jiříčkem

„Nelíbilo se mi, jak na situaci s Červusem reagovali,“ povídal finský trenér k situaci osm sekund před koncem druhé dvacetiminutovky.

Červenka v tu chvíli inkasoval náraz zezadu na mantinel od obránce Thima Nickla. Led ve Vídni opouštěl s krvavým zraněním na nose, zatímco rakouský bek zůstal nepotrestán. Dvě minuty vyfasoval až posléze za potyčku se mstícím se Smejkalem.

„Měl to být trest na pět minut a do konce utkání, protože to bylo vražení zezadu,“ mínil Jalonen a se svým názorem přímo konfrontoval oba hlavní sudí Patricka Fichtnera se Stefanem Sieglem.

„Mluvil jsem o tom s nimi tady v koridoru. Pak jsme nechtěli na led.“

Muži v pruhovaném posoudili počínání české strany při nástupu do závěrečné části jako zdržovaní hry a udělili jí další menší trest.

„Amatérští rozhodčí,“ ulevil si třiašedesátiletý Seveřan.

Ke zdravotnímu stavu českého kapitána se vyjadřoval opatrně. Vítěze kanadského bodování, člena All-Star týmu a nejlepšího útočníka posledního světového šampionátu ještě čekají kontroly.

„Uvidíme během pátku, vypadá to na nos, musíme se pobavit s doktory a realizačním týmem,“ poznamenal ustaraný kouč, jenž nemohl po celou dobu čtvrtečního duelu počítat ani s mladým zadákem Davidem Jiříčkem.

Ten se při jednom ze střídání chytil za bok, Jalonen právě tyto problémy potvrdil.

Jinak byl spokojený. Reprezentační výběr si před květnovým odletem do Rigy stále drží stoprocentní bilanci. Proti Rakušanům dominoval.

Kari Jalonen uděluje pokyny hráčům na tréninku české reprezentace.

„Měl jsem pocit, že hráči po ledě od začátku létali. Měli výborné nohy, hodně bruslili. Líbilo se mi, jak jsme hráli v pěti dopředu i dozadu,“ rozplýval se.

„Langhamer byl připravený, když jsme ho potřebovali. Bylo tam hodně pozitivních věcí. Mluvil jsem o tom, že potřebujeme čtyři lajny. Všechny si vytvářely šance a také hrály dobře do defenzivy. Všichni výborně pracovali a hráli pospolu.“

Do utkání nezasáhli brankář Šimon Hrubec, obránci Michal Jordán, Stanislavem Svozil, Michalem Kempný a útočníci David Tomášek s Romanem Horákem, Ondřejem Beránkem a Radanem Lencem. Všichni se mají na ledě objevit při sobotní odvetě s Rakušany v Brně. „To je jisté,“ potvrzuje Jalonen.

Duel startuje v 16 hodin.

Den předtím se k týmu ze zámoří připojují gólman Karel Vejmelka (Arizona) a obránce Ronald Knot z Tucsonu v AHL, který by měl nastoupit až na Českých hrách.