Nejen zuby, Smejkal má i zlomenou čelist: Měl jsem v puse díru, teď dráty

Smejkal se zranil těsně před startem turnaje v Rize na tréninku při nácviku přesilové hry. Nešťastně ho praštila hokejka spoluhráče Jiřího Černocha.

A my mysleli, že šlo jen o vyražené zuby...

Dva jsou venku a k tomu zlomená čelist. Bolí mě pusa, bolí mě zuby, ale řekli, že s tím můžu hrát, tak dobré. Ono to teda bylo hodně vidět, když jsem odhrnul horní ret, měl jsem rozseklou dáseň. Paní doktorka to ale zvládla dobře, mám tam teď dráty, zuby svázané k sobě, aby se dáseň zacelila. Bohužel.

Neříkal jste si, že to je konec na turnaji?

Ne. Cítil jsem, že to byla velká rána. Tekla mi krev, viděl jsem ležet nějaký zub na ledě a říkal si, že to asi není dobrý. Ale celkově jsem byl docela v pohodě. Dokonce jsem mohl skousnout. Věděl jsem, že to není tak hrozný. Jen když jsem se podíval do zrcadla, měl jsem v puse díru.

Je to velká zlomenina?

Ani vlastně nevím. Mám to schované pod takovou gumou, aby mi dráty nedřely do dásní. Nic příjemného.

Jak se hraje s krytem?

Člověk nevidí jako normálně, ale dá se to. Zapomenete na to a stejně musíte hrát nejlépe, jak to jde.

Bylo vidět, že jste se ani hitů nebál.

Když jdu do zápasu, nevnímám, jestli mě něco bolí. Hraju svoji hru. Já si chtěl i vyzkoušet hned v prvním střídání, jak to drží. Bylo to v pohodě. Jen ta viditelnost je horší.

Co Jiří Černoch, nevyčinil jste mu trochu?

Né. To byla náhoda. On chtěl vystřelit, minul puk a jak se otočil, plnou silou mi napálil do pusy.

Lukáš Sedlák říkal po páteční výhře, že na vás Slováci docela nastoupili. Překvapili vás svou hrou?

No mně hlavně přišlo, že byli přemotivovaní a hráli leckdy za hranou. Některé zákroky nebyly úplně čisté. Ale po první třetině, kdy jsme vedli, jsme hráli svoji hru a uklidnilo se to. Pohlídali jsme si to.