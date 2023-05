Jalonen proti sudím. Nechci je obviňovat, ale říkal jsem jim: Buďte féroví

Mohlo to být čisté?

Možná. Rozhodčí jsou rozhodčí... Zdržování hry po vyhození puku je jasné, ale některé jejich verdikty se mi nelíbily, zvlášť ve druhé třetině. Ale já nechci sudí obviňovat, dělají svou práci a snaží se být féroví pro všechny. Jen je pravda, že jsem s nimi na začátku třetí třetiny debatoval. Říkal jsem jim, že musí být féroví na obě strany.

Co odpovídali?

Tak různě (úsměv).

Když porovnáte Voženílkův hit s tím, který schytal Filip Chlapík od Patrika Kocha v utkání se Slovenskem?

Takhle to prostě je, no. Jde to takhle (a ukazuje rukou sinusoidu).

Co říct k zápasu?

Bavili jsme se o tom, abychom začali energicky. První třetina dobrá, ale ta druhá? Musím obrovsky ocenit ty, kteří nastupovali na oslabení, odvedli skvělou práci. Vážně. A Vejmelka taky výborný, díky němu to skončilo 2:0. Ve třetí třetině jsme Nory k ničemu nepustili, hráli jsme chytře. Líbila se mi i bojovnost.

Kvůli oslabením se moc do hry nedostali ofenzivní lídři.

Je pravda, že ti trochu ztratili rytmus. I tak odvedli dobrou práci. Proto jsme dali Smejkyho (Jiřího Smejkala) do čtvrté formace, abychom mohli hrát na všechny útoky.

Jak podle vás zvládl první duel na turnaji Lenc?

Udržovali jsme ho v tréninku, znal svoji roli a slíbil, že se bude připravovat. Chodil na led s Libercem. Odvedl dobrý výkon. Nebyl v jednoduché situaci, ale když přišel na hotel, řekl, že je připravený.

V neděli vás čeká Švýcarsko. Mají silný kádr, že?

Nechci nic říkat, protože tu stojí jeden švýcarský novinář (smích). Je můj kamarád, takže tohle téma nechme. Ale ne... Mají opravdu dobrý tým.

Jak tým zvládá absenci Chytila se Sedlákem?

Nemůžeme si stěžovat, že je tu nemáme. I bez nich tu je výborný tým. A ti dva jsou s námi na fotkách, zůstávají součástí.