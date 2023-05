Hokejisty Slovenska posílí na MS obránce Nemec z farmy New Jersey

Slováci vstoupí do turnaje dnešním duelem s českou reprezentací. Nemec, který se na světovém šampionátu představí už potřetí a má bronz z loňských olympijských her v Pekingu, zřejmě nestihne ani sobotní duel s domácím Lotyšskem a představit by se měl až v pondělí proti Kanadě.

ONLINE: Slovensko - Česko podrobná reportáž ze zápasu hokejového MS od 15:20

„Se Šimonem to vypadá velmi dobře. Je připravený přijet. Jeho klub se vyjádřil, že ho pustí. Je to jen otázka administrativy. Dnes v noci našeho času by měl letět a čekáme, až dorazí,“ řekl po dnešním rozbruslení novinářům asistent trenéra Slovenska Peter Frühauf.

Nemec zamířil po draftu, na kterém skončil druhý za krajanem Jurajem Slafkovským, jehož si vybral Montreal, do Severní Ameriky z Nitry. Za Uticu v AHL sehrál v základní části 65 zápasů a připsal si 34 bodů za 12 branek a 22 asistencí. V šesti duelech play off jednou skóroval a přidal tři přihrávky. Na premiéru v NHL čeká. Na přelomu roku se představil na juniorském MS v Kanadě.

Dvaatřicetiletý Tatar nechyběl na loňském šampionátu v Tampere a Helsinkách. „S Tomášem jsme v kontaktu, chceme, aby nás posílil, ale zatím nevíme,“ dodal Frühauf na adresu hráče, který v této sezoně v dresu Devils v 82 zápasech základní části zaznamenal 48 bodů (20+28) a ve 12 zápasech play off jednou skóroval.