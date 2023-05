Chytil před odletem: Jalonen na mě udělal dojem. Mám od sebe velká očekávání

K české reprezentaci se připojil jako poslední. Po brzkém konci v play off zámořské NHL si rychle zabalil, po příletu z New Yorku se stihl potkat s rodiči.

Na Letišti Václava Havla v Praze se postavil před hlouček novinářů jako první. „Hrozně se těším! Jsem rád, že si můžu prodloužit sezonu,“ vyprávěl.

Na šampionátu by měl z pozice centra vést první či druhou formaci. Očekávají se od něj body, prostor dostane i na přesilovkách.

Klíčovou postavou a lídrem reprezentace vás nazval i Kari Jalonen. Zaregistroval jste to?

Ano, všiml jsem si. Po vypadnutí jsem na hokej neměl moc myšlenky, ale hned další den mi zavolal generální manažer Martin Havlát. Pak se ozval i trenér. Po rozhovoru s ním jsem neváhal.

O čem jste se bavili? Jaký dojem na vás udělal?

Bavili jsme se o sezoně, o play off. Také o tom, jak bude vypadat herní systém na mistrovství. Moji roli v týmu jsme neřešili. Byl to perfektní rozhovor. Ještě se neznáme osobně, těším se, až ho potkám. Ale první dojem zanechal skvělý.

Roli lídra tedy přijímáte?

Vím, že už mám v Americe něco odehráno. Navíc mám za sebou povedenou sezonu. V New Yorku máme hodně nabitý tým, ale i z třetí lajny dokážu rozhodovat zápasy. Vím, co týmu můžu nabídnout.

Tlak si nepřipouštíte?

V New Yorku jste pod tlakem pořád. Počítám s tím, sám mám od sebe velká očekávání. Vím, co ve mně je. Musím si zvyknout na větší kluziště, ale od prvního zápasu do toho půjdu naplno. Chci vyhrávat zápasy, musíme hrát náš nejlepší hokej.

Sledoval jste přípravné zápasy českého týmu?

Měli těžké soupeře, ale odehráli dobrá utkání. Máme kvalitní tým, z loňska je co obhajovat. Sice nepřijelo tolik kluků z NHL, ale i v Evropě máme šikovné hráče. Věřím nám.

Kolik spoluhráčů znáte?

Pár jsem jich potkal v reprezentaci. Nejvíce znám Martina Kauta, hráli jsme spolu v mládežnických kategoriích. Těším se, až poznám i ostatní kluky. Doufám, že budeme mít skvělou partu.

Berete světový šampionát jako vítané zpestření a prodloužení ročníku?

Ano, jedu si spravit chuť. Jsem rád, že můžu ještě hrát. Nečekal jsem, že s Rangers vypadneme takhle brzy. Doufám, že s národním týmem dojdeme co nejdál. Nejedu si jen zahrát, chci uspět. Nebudu vyhlašovat, že si jedeme pro zlato, ale každý to musí mít alespoň trochu v hlavě.

Jak se cítíte po herní stránce? Máte za sebou nejlepší sezonu v kariéře.

Z individuálního hlediska se mi povedla, jsem za to rád. Vidím, že práce, kterou do toho dávám, se začíná vyplácet. Ale pořád se můžu posouvat.

Zklamání z vyřazení v prvním kole play off už přebolelo?

Snažím se na to nemyslet, pořád o tom nechci mluvit. Je to za mnou, teď se soustředím jen na mistrovství. V létě bude spousta času o tom popřemýšlet a probrat, co bylo špatně.