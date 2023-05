Kde vzala transparent? Kubalík se divil a věnoval manželce gól: Je to dárek

V záplavě českých vlajek s místopisnými názvy se jedna skupinka vyjímala.

Kromě zástav a reprezentačních symbolů si přinesla viditelné transparenty.

„Kuby 18, gól!“

„Klárka má narozeniny“

Střelec Kubalík se chviličku před začátkem sobotního mače podíval na nápisy. Usmál se. A hned v první třetině trefou z přesilovky splnil přání z plakátu.

Manželka nosí na vaše zápasy běžně transparenty?

Ne, udělala to jen tady. Ani nevím, kde to sebrali. Možná ve fanzóně. Bylo to ale příjemné vidět.

Nejste jediný z reprezentace, koho přijela do Rigy podpořit rodina, že?

Je to super. Samozřejmě člověk chce mít u sebe nejbližší. Nechce na to být sám. Člověk i rád vypustí hokej z hlavy, zajde si na kafe, popovídá si o něčem jiném. O dětech nebo rodině. Jsem rád, že jsme blízkým věnovali vítězství.

Je to vítězství, které jste potřebovali?

Jo, myslím, že to bylo dobré. Samozřejmě druhá třetina nás stála spoustu sil. Valilo se to na nás, měli jsme spoustu vyloučených. To je něco, čím nechceme soupeře dostávat na koně. Na druhou stranu naši kluci zvládli to oslabení fantasticky, spoustu střel zblokovali. A co prošlo, to chytil Karel (Vejmelka). Za mě super.

Dá se říct, že jste si výhru pohlídali?

Výsledek 2:0 tomu úplně neodpovídá, ale myslím, že jsme měli ještě další šance na to, abychom dali víc gólů. Jeli jsme třeba dva sami na bránu, ale nepadlo to. Kromě druhé třetiny, kdy jsme jim nabídli přesilovky, to bylo dobrý.

Víte, že jste sedmou trefou na turnaji vyrovnal rekord českých střelců na mistrovství světa?

Teď to neřeším, i když se to moc hezky poslouchá. Je to příjemné, ale docením to až někdy později. Doufám, že nejsem u konce a že se bude dařit dál. Já nehodlám nic měnit, budu střílet dál. Doufám, že to bude dál padat mně nebo ostatním.

Česká střídačka se raduje z gólu útočníka Dominika Kubalíka (18).

Sedm gólů na šampionátu naposledy zaznamenal loni David Pastrňák. Potřeboval k tomu ale o dva zápasy víc.

To se nedá srovnávat. Každý zápas a turnaj je jiný. Pasta je odskočený, to o mně říct nejde (usměje se).

Pomůže týmu, že dva zápasy před koncem skupiny má jisté čtvrtfinále?

Je to věc, kterou jsme chtěli. Teď nás čekají dva zápasy, které budou velkým testem. Jsou to zápasy, kvůli kterým jsme tady.