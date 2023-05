U bronzu chyběl, teď neváhal. Kubalík o Detroitu i návratu do reprezentace

Jaká byla sezona v Detroitu?

Nebyla vůbec špatná, i když začátek byl určitě lepší než konec. Dlouho jsme bojovali o play off, chvíli to vypadalo dobře. Potom jsme ale měli šňůru slabších zápasů, které sezonu zlomily. Byla to škoda, mohli jsme bojovat ještě o trošku déle, ale je to určitě posun dopředu. A já jen doufám, že to příští rok bude zasel lepší.

Je pro vás národní tým a mistrovství světa takovou náplastí?

Když bylo jasné, že vyřazovací část si nezahrajeme, začal jsem přemýšlet o nároďáku. Byl jsem rád, že se mi nic nestalo, vše dopadlo dobře a mohl jsem se připojit. Jsem rád, že tu jsem. Bude to pro mě vrchol sezony.

Je tu vidina obhajoby bronzu, láká to člověka po dlouhé sezoně?

Samozřejmě nebudu lhát, že motivace je obrovská, ale jsme teprve na začátku. Ještě před mistrovstvím nás čeká jeden turnaj, který je generálkou a možností, abychom se vydali na šampionát v co nejlepším rozpoložení.

Jak jste se těšil do reprezentace po delší odmlce?

Jak člověk nemůže jezdit na turnaje Euro Hockey Tour, jsou ty dva roky hrozně dlouhé. Když mě trenéři nepovolali na turnaj, věděl jsem, že za dva měsíce můžu jet na jiný, to v NHL nejde. Musím říct, že jsem natěšený.

Bavil jste se s koučem Karim Jalonenem o roli v týmu?

Máme za sebou jeden den, jeden trénink. Dnes to bylo o tom se do toho trochu dostat, zapotit se s týmem, což se povedlo. Detaily si vyřešíme později.

Dominik Kubalík z Detroitu oslavuje gól se soluhráči.

Jak jste trávil čas po skončení základní části NHL?

Měl jsem toho dost, sezona je opravdu náročná, pro mě 81 utkání. Poslední měsíc jsme odehráli snad sedmnáct nebo osmnáct zápasů, šlo to hrozně rychle za sebou. Byl jsem rád, že jsem měl chvilku na odpočinek. Odjeli jsme s manželkou na chvilku pryč. Když se člověk vrátí do Česka, je to stejně vždycky dost hektické a člověk si pořádně neodpočine. Potřeboval jsem na chvíli vypadnout a opravdu vypnout.

Jaký byl život v Detroitu oproti Chicagu, kde jste působil předtím?

Chicago je velkoměsto, s manželkou jsme bydleli v centru. Spousta restaurací, a lidí kolem. Teď jsme byli spíše na předměstí, v menším městečku dvacet minut od Detroitu. Byli jsme tam ale spokojení, měli jsme tam vše, co jsme potřebovali. I když se přiznám, že jsem měl trochu obavu, že to nebude žádná hitparáda. Bydlení jsem ale měl super, hokejové zázemí v nové hale je neskutečné. Nemohl jsem si tedy na nic stěžovat.

Ke změně angažmá vás přemlouval i Filip Hronek, o kterého jste krátce před uzávěrkou přestupů přišli. Mrzí vás to?

Naše česká skupinka byla docela velká. Aby byli čtyři Češi v jednom týmu, to se tolik nestává. Trošku nám to rozprášili. Nevím, jestli to bylo z nějakého důvodu. Samozřejmě to ale bylo při přesunu do nového prostředí příjemné, s Hroňasem jsme na nároďáku trávili společně dost času. Věděl jsem, že když budu potřebovat, pomůže mi. Samozřejmě mě mrzelo, když ho vytrejdovali. Je to ale byznys, beru to tak já i on.

Osobně jste s dvaceti góly a pětadvaceti asistencemi spokojený?

Zase to bylo v začátku lepší. Nahlodá vás, že se rýsuje fantastická sezona, ale pak trochu vystřízlivíte. Vrátili se nám pak nějací marodi do sestavy, já o pozici trochu přišel, ale na to, že to byl první rok… Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že to dopadne takto, určitě bych to bral.

Sledoval jste vyvrcholení sezony v extralize?

Koukal jsem docela často. Jsme s Kubou Jeřábkem hodně v kontaktu, Třinci jsem to kvůli němu přál od začátku. Finále mě hrozně bavilo. I když to bylo 3:0, tak se rozhodovalo vždycky jedním gólem. Klobouk dolů před Třincem.

V noci z neděle na pondělí vypadli z play off NHL Boston s šesti Čechy v kádru, jak jste se probudil s touto informací?

Čekal jsem, že Florida Boston potrápí, ale že to bude mít pro ni vítězný konec, jsem nepředpokládal. Po tom, co Boston celou sezonu předváděl a vyloženě dominoval, je to šok pro všechny. Uvidíme, co to udělá s námi, jak to dopadne pro národní tým, ale vůbec jsem se na to neupínal. Jak je v Bostonu spousta Čechů, tak jsem jim to přál. Teď ale to musíme hodnotit dobře pro nás.