Češi na startu MS: Jezdíme, jako by někdo v autobuse umíral. Doputují k medaili?

Hraje se v Rize, která společně s finským Tampere převzala pořadatelství po Petrohradu. IIHF odňala Rusům šampionát po vpádu jejich vojsk na Ukrajinu. Část mistrovství přibyla Lotyšům už předloni, kdy zase mezinárodní federace sebrala turnaj Bělorusku po násilném potlačení demonstrací.

Česko - Slovensko Pátek 15.20 online

Je až paradox, že hokejová sláva se hraje v zemi, kde historicky k Rusům, jejich rozpínavosti i spojencům, cítí značnou averzi. Navíc ve městě, kde najdete spoustu ukrajinských vlajek vyjadřujících podporu napadenému státu. Prapory vidíte v Rize nad některými vstupy do budov, na sloupech dopravního značení nebo na autobusech hromadné dopravy.

S policejními majáky

Jedním z nich se po Rize prohání i česká reprezentace. Organizátoři vymysleli, že se stejně jako další týmy na tréninky budou z desetitisícové Riga Areny přesouvat kloubovým autobusem do haly Daugava, které od sebe dělí vzdušnou čarou nějaké tři kilometry.

Roman Červenka kráčí na trénink už bez celoobličejového krytu.

„Neustálé přejíždění je na prd,“ utrousí bek David Němeček. Cestu Čechům přes centrum města razí policejní doprovod. „Letíme přes Rigu, až to vypadá, že nám vzadu v autobuse umírá nějaký člověk,“ poví pobaveně brankář Šimon Hrubec. „Jen si říkám, jestli to není zbytečné až nebezpečné. Auta uhýbají policistům, ale řidiče už asi nenapadne, že za nimi jede mnohatunový autobus plný hokejistů.“

Nevšední pohled jen umocňuje, že hráči jezdí už v hokejové výbavě. Helmy? Nasazené. Kvůli bezpečí? „Není to kvůli karambolu, ale nemáte to moc kam dát. Necháváme si je na hlavě,“ usměje se Hrubec.

Drobné výtky slyšíte od reprezentantů i k ubytování. Češi bydlí opět v hotelu Daugava Radisson, z něhož se v roce 2006 odrazili v Rize ke světovému stříbru. Jenže to má háček, od té doby se hotel moc nerenovoval. „Je to takový starší, ale úplně v pohodě. Dá se to přežít,“ glosuje útočník Ondřej Beránek.

Češi si moc dobře uvědomují, že daleko těžší překážky se objeví na ledě. První z nich dnes představují Slováci. „Pořád je to malé derby, ale ještě důležitější je vstoupit do turnaje výhrou,“ velí kapitán Červenka. Slováci loni na olympiádě v Pekingu nečekaně slavili bronz. Část členů mimořádné dorůstající generace ale v Rize chybí, víc než na jiné týmy doléhá na Slováky zákaz startu vyslanců z KHL. I proto by, při vší úctě k východním sousedům, bylo české zaváhání překvapivé.

Trenér reprezentace Kari Jalonen vystupuje z autobusu při cestě na trénink.

Jaký sled duelů je lepší?

Po Slovácích vyhlížejí Češi nedělní duel s Kazachstánem, o den později vyzvou domácí Lotyše. Trochu to převrací pořádky z předchozích šampionátů, kdy nejsilnější soupeři otestovali národní tým hned při rozjezdu. Nyní Švýcaři s Kanaďany číhají na tým kouče Jalonena až na závěr osmičlenné skupiny. „Víme, že se Kanada rozehrává v průběhu turnaje a je lepší s ní hrát na začátku,“ připustí Červenka.

„Dalo by se spekulovat, že je lepší mít papírově silnější soupeře na konec skupiny, což by vás mělo lépe nachystat na potenciální čtvrtfinále,“ doplňuje další forvard Jakub Flek. „Ale nic s programem neuděláme. Nezabýváme se tím,“ utne spekulace Červenka.

Na mistrovství světa se představí podesáté, čímž například trumfne legendárního Jágra. Na rozdíl od předchozích velkých turnajů neslýchá Červenka věčně dotazy o tom, zda s týmem neukončí medailový půst. Tlak po loňském bronzu pominul. „Dřív jsem otázek dostával spoustu,“ přikývne kapitán. „Na druhou stranu si člověk řekne, že se medaile udělala loni, takže se očekává i letos,“ naváže Flek.

A Červenka zavelí: „Těch 17 dní stojí za to pracovat. Bylo by fajn mít do konce života na co vzpomínat.“

Česká šichta v Rize začíná.