Kdo bude chytat proti Američanům? Asi tušíte, pousmál se Zábranský

Tampere (Od našeho zpravodaje) - Už není příliš co tajit, sestava českých hokejistů pro čtvrtfinále proti Spojeným státům je celkem jasná. Asistent Libor Zábranský po rozbruslení potvrdil, že platí, co už jednou naznačil. Chytat by tedy měl Karel Vejmelka.