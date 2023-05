Komu budou Finové fandit? Snad nám. I kvůli Jalonenovi, doufají hokejisté

Tampere (Od našeho zpravodaje) - Hokejový šampionát ho zavedl do rodné vlasti a on viditelně pookřál. Usmíval se. Odpovídal na odlehčená témata. Připomenul loňský bronz. „Zase jsme ve stejném hotelu i hale,“ řekl reprezentační kouč Kari Jalonen. „Je už ale jiný rok. Musíme se soustředit.“ Češi ve čtvrtek od 15.20 vyzvou ve čtvrtfinále USA. A Jalonen by měl být důvod, proč diváci v Tampere budou přát Česku.