Soupeři na šampionátu sílí. Češi se řadí k Maďarům či Rakušanům. Proč?

Riga (Od našeho zpravodaje) - Snad při každém ošemetném nárazu nebo nešikovném máchnutí hokejkou už musí trnout. „Není moc příjemné, že jsme se do takové situace dostali,“ připustí trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen. Čechům se hned při rozjezdu mistrovství světa množí zdravotní problémy. A co je kritičtější? Hokejisté už zaplnili soupisku. Vedení reprezentace ji nemůže měnit ani do ní vepisovat nová jména.