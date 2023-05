Češi si nechávají dvě volná místa na soupisce, mimo zatím Voženílek a Kaut

V případě Voženílka může jít o mírné překvapení. Třinecký útočník má za sebou velice povedené extraligové play off, skvěle si vedl i v utkání Českých her proti Švédsku, ve kterém posbíral tři body.

Kaut nastoupil během přípravy ke čtyřem zápasům. Trefil se proti Rakousku, trenéři jej zkoušeli v různých formacích, příležitost dostal i na přesilovce.

Trenérský tým zapsal před startem MS na oficiální soupisku tři brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků Dvě místa zůstávají volná.



V Rize se chtěl ukázat a říct si o novou smlouvu v zámoří. Na premiéru na světovém šampionátu si ale zatím musí počkat.

Trenér Kari Jalonen a jeho kolegové z realizačního týmu si nechávají dvě volná místa na soupisce i kvůli případnému příjezdu dalších hráčů z NHL.

V úvahu aktuálně připadá útočník David Kämpf, jehož Toronto prohrává v sérii druhého kola play off s Floridou 1:3 na zápasy.

Jediná porážka dělí od vypadnutí také New Jersey, za které nastupuje Ondřej Palát. Jeho spoluhráč Vítek Vaněček do Rigy nedorazí, brankářský post má národní tým už vyřešený.

Zatím se přesně neví, koho budou mít Češi při prvním utkání na turnaji mezi třemi tyčemi. S největší pravděpodobností by mělo jít o Šimona Hrubce, jemuž zřejmě bude krýt záda Karel Vejmelka.

Trenéři ale plánují zátěž mezi gólmany rozdělit. „V určování rolí chci být opatrný. Nejdůležitější je být připravený na poslední fázi turnaje,“ řekl trenér brankářů Zdeněk Orct.

V sestavě proti Slovensku nebude chybět Filip Chytil, který trénoval v elitní formaci vedle Dominika Kubalíka a Romana Červenky.

„Vždycky to bylo malé derby. Hlavně je to ale první zápas na mistrovství, bude důležité do něj vstoupit výhrou. Na to se soustředíme,“ řekl kapitán národního týmu.