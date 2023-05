Kytice po hokeji? Velvyslankyně: Žádný humor, ale vyjádření díků a sympatií

Česká diplomatka přímo v Riga Areně viděla pondělní porážku hokejových krajanů 3:4 v prodloužení. Po ní nezamířila domů, ale vydala se ke svému pracovišti, které se nachází zhruba kilometr a půl od zimního stadionu.

Dobře totiž znala lotyšský obyčej, který lidem velí po slavných vítězstvích před velvyslanectví soků pokládat květiny, aby zmírnili jejich bolest z porážky.

Úsměvná záležitost v úterý ráno ihned zaujala na českém internetu.

„Je to jejich příjemný zvyk, o kterém jsem samozřejmě dopředu věděla. Proto jsem se u velvyslanectví zastavila,“ vysvětlila Hynková.

Květiny před českým velvyslanectvím v Rize, které na místo donesli lotyšští fanoušci.

Česká velvyslankyně při rozhovoru pro iDNES.cz a Sport.cz popsala, jaká atmosféra u ambasády vládla: „Bylo to ohromné. V noci tu byly desítky lotyšských fanoušků, kteří jásali. Byli moc vděční, že jsem vyšla, poblahopřála jim i vyfotila se s nimi. Měla jsem z nich velmi příjemný dojem. Byli to většinou lidé mladí, nadšení, slušní. Dění u naší ambasády byla určitá malá náplast po porážce našeho národního týmu.“

„Smuteční“ pugéty Hynková nebere jako provokativní žert či škodolibost Lotyšů, u nichž se například velké popularitě těší česká literární postava vojáka Švejka.

„Je to nejen vyjádření jejich díků za to, že vyhráli, ale i gesto fair play, že se hrál dobrý zápas a kvalitní hokej,“ řekla velvyslankyně. „Zároveň je Česko v Lotyšsku oblíbená destinace. Lotyši do Česka jezdí rádi na hory nebo na prodloužené víkendy. Vědí dost o naší zemi, takže je to i vyjádření sympatie a gesto přátelství.“

Nyní stovky až tisíce Čechů proudí do Lotyšska na hokejový šampionát. Podle velvyslankyně se krajané v zemi chovají příkladně a na ambasádě evidují pouze ojedinělé případy, kdy ji Češi žádají o pomoc při řešení potíží.