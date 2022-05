ONLINE: USA - Česko. Hokejisté budou hrát o šanci na první místo ve skupině

O čtvrtfinále je připraví jen shoda několika nepravděpodobných výsledků. Čeští hokejisté už by spíš měli přemýšlet, jak dokráčet k co nejvýhodnější pozici pro vstup do vyřazovacích bojů. Aby ještě mohli dosáhnout na první místo skupiny B, potřebují dnes porazit Spojené státy. Utkání světového šampionátu v Tampere startuje v 15.20, sledujte jej v podrobné online reportáži.