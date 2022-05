Hertl: Musíme udělat před bránou trochu bordel. A nesmíme se podřizovat

Čím vás Finové předčili?

Neměli jsme moc šancí. Podle mě nás celý turnaj trošku trápí, že jsme hodně v útočném pásmu, protočíme všechny čtyři lajny, ale pořád jezdíme okolo brány. Musíme se víc tlačit před ní. Jednoho hráče musíme zaparkovat před bránu, musíme víc střílet a posbírat nějaké dorážky. Dáváme si to, ale nic z toho.

Jeden gól v posledních dvou zápasech je mizerná vizitka, že?

Chce to jít víc do brány, kolikrát moc vymýšlíme. Chtělo by to začít v přesilovce, pak se to nějak otevře. Někdo může střelu tečovat a spadne to tam.

MS v hokeji 2022 Příloha iDNES.cz

Může duel s Finy posloužit jako poučení?

Chtěli jsme podat lepší výkony. Nemysleli jsme na tabulku, jak vypadá. Chtěli jsme hrát líp. Ztráceli jsme puky ve středním pásmu, musíme to zjednodušit a jít za pukem. V první třetině jsme trochu napadali, měli s tím problémy, ale bylo to málo.

Jak jste stačili Finům fyzicky?

Bylo to fyzické. Hráli jsme víc oslabení, než jsme chtěli. Musíme být lepší, teprve teď začíná to hlavní a určitě chceme ve čtvrtek podat lepší výkon.

Jaký očekáváte duel s Německem?

Viděli jsme druhou skupinu. Švýcaři je porazili až na nájezdy, Němci mají pár top hráčů. Mají třeba Seidera z Detroitu, bude to s nimi fyzicky náročný hokej. Musíme se na to připravit, ale věřím, že když odehrajeme jeden z našich lepších zápasů, uspějeme. Máme lepší tým. Musíme na to vlítnout od začátku a nečekat. Na tomhle turnaji jsme kolikrát čekali, co udělá soupeř, místo toho, abychom na něj vletěli my a nepodřizovali se. Musíme hrát agresivněji.

Měli jste v hlavách, že tříbodová výhra proti Finům vás paradoxně nasměruje na papírově silnější Kanadu?

Věděli jsme to, ale snažili jsme se na to nemyslet a hrát. Měli jsme v zápase dobré i horší okamžiky. Musíme se na to zaměřit od první minuty, tlačit se do brány a víc střílet. Puk máme, ale jezdíme s ním okolo brány.

Bude nevýhoda, že se přesouváte za soupeřem do Helsinek?

Samozřejmě, ale na to se vymlouvat nemůžeme. Má to takhle víc týmů. Musíme zregenerovat a připravit se na to. Nemáme se na co šetřit. Musíme ze sebe vydat všechno. I když něco nejde, každý musí zblokovat střelu. Dohrát hráče. Jenom takhle vyhrajeme.