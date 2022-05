Německá ztráta. Stützleho už zranění kolena zpět do turnaje nepustí

„Tim měl štěstí v neštěstí. Utrpěl zranění kolena, které se vyléčí rychle a úplně. Po konzultaci našeho lékařského štábu s Ottawa Senators jsme se rozhodli, že do turnaje už nezasáhne. Mohlo by se to v dalších zápasech zhoršit. Jeho zdraví je na prvním místě,“ citoval web IIHF sportovního ředitele Německé hokejové federace Christiana Künasta.

Stützle se zranil v duelu proti Francii ve 14. minutě po zákroku obránce Thomase Thiryho a muset odstoupit ze hry. Sudí Roy Stian Hansen a Lassi Heikkinen beka za atak nevyloučili, naopak trest dostal Stützle, který cestou na střídačku rozezleně sekl přes nohy zadáka Pierrea Crinona.

Trest odpykal Daniel Fischbuch, protože trojka draftu NHL z roku 2020 odkulhala do šatny.

Stützle na velké mezinárodní akci v dresu Německa debutoval a stihl za necelé tři zápasy nasbírat dvě asistence. V NHL má za Ottawu za dvě sezony na kontě 132 zápasů a 87 bodů za 34 branek a 53 přihrávek.