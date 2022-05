Švédové řeší trable se soupiskou. Odpovědní lidé nepřemýšleli, štve kouče

Zatímco česká extraliga zná svého mistra od konce dubna, play off švédské nejvyšší soutěže skončilo teprve ve čtvrtek. Rozhodující duel série mezi Luleou a mistrovským Färjestadem a úvodní vystoupení Tre Kronor na mistrovství světa tak dělí necelé dva dny. „Staví nás to do opravdu špatné pozice,“ zlobí se před startem šampionátu reprezentační kouč Johan Gärpenlov.