Červenka řval a nemohl mluvit: To taky bylo gólů, viď? Nešlo nás zastavit

„Byl to fajn turnaj, všichni jsme si to užili, a když je to s takovou tečkou, tak je to super. Jsme rádi za všechny kluky, co jsme dokázali. Bez dobré party nikdy neuděláš žádný úspěch. Byli jsme spolu pohromadě dlouhou dobu a díky tomu ta třetí třetina byla, jaká byla. Prosadily se všechny lajny a to jsme potřebovali. Celému mančaftu klobouk dolů za třetí třetinu,“ hodnotil nadšený kapitán.

Romane, co se stalo před třetí dvacetiminutovkou?

Čím víc se utkání blížilo ke konci, tak jsme říkali, teď už to není čtyřicet, ale zbývá nám jen dvacet. A víš, že je to posledních dvacet minut v sezoně. Tak jsme tam nechali všechno. Dali jsme brzy gól, hned z první střely, což bylo od Pasty důležité. Měli jsme momentum, které jsme potřebovali, a už nás nešlo zastavit.

Jak se vám do utkání šlo po těžké prohře v semifinále? Co jste si v kabině řekli?

Včera se nám nepovedly dvě třetiny, ale řekli jsme si, že musíme. Před mistrovstvím jsme si medaili dali za cíl. A i když se to říká, tak víš, že cesta nebude jednoduchá a samozřejmě nebyla. Dneska zápas zase nešel, jak bychom si představovali, ale o to lepší pocit teď máme. I přes nepřízeň jsme někde našli sílu, zvedli hlavy a šli po tom ve třetí třetině.

Právě jste ukončili jednu plnou dekádu, kterou česká reprezentace strávila bez medaile. Jak moc vás tohle hnalo?

Víme, jak dlouho to trvalo, takže si to všichni v kabině uvědomovali. My jsme i v té kabině chtěli dát najevo, že to není každý rok, že ne každý rok o ty medaile hrajeme. A tady je jasný důkaz. Trvalo to deset let, a když už tam jsi, nesmíš tu šanci pustit. Dneska jsme museli udělat všechno, měli jsme i trochu štěstí, ale když si pro to jdeš, tak to přijde.

Na střídačce jste pouštěli emoce ven, v závěru jste se drželi kolem ramen. Jaký to je pocit?

Skvělý. Říkal jsem, že ho nezažívám každý rok. Paráda. Vždyť já ani nemůžu mluvit.

Hodně jste se vyřval...

To taky bylo gólů, viď. Řvali jsme každých dvacet vteřin a už to nešlo. Ta radost a emoce, jak jdou ven, to je to nejkrásnější, jak slavíš s týmem.

Jaké oslavy budou následovat?

Určitě si to užijeme. Po deseti letech mít medaili, to je potřeba si užít, ale otvíráky jsou jen po zlatu (smích).

Umíte slavit?

Já myslím, že jo. Je tady spousta kluků, kteří to zvládnou, já už musím být opatrný, ale to jsou věci, které se rychle naučíš.

Budete oslavy jako kapitán i řídit?

Budou to řídit jiní. Je to obrovská úleva, je potřeba si spolu sednout a užít si ten moment v kabině.

Nesáhnete s tím hlasem spíš po vincentce?

Nevím, jestli bude zrovna v kabině. Ale kéž by.

Český kapitán Roman Červenka (10) společně s Davidem Krejčím (46) přiváží týmu bronzovou plaketu.

Bronzovou plaketu jste vezli spolu s Davidem Krejčím, kterého jste přibral na pódium. Proč?

Prožili jsme spolu dost času už od olympiády. Chtěli jsme to hodně oba dva, tak jsem říkal, že tam půjdeme spolu a přivezeme trofej týmu.

Co vám s ohledem na přípravu i čekání v tu chvíli proběhlo hlavou?

Když to tam napadalo, tak to z tebe spadne, že to vyjde. Byla to obrovská úleva. Je to víc než měsíc i s Euro Hockey Tour. Pořád se připravuješ na zápasy, je to stres na hlavu. Pomohli jsme si navzájem ve složitou dobu a máme to.

Kromě vás a Krejčího nikdo z týmu medaili nevybojoval. Pomůže takový úspěch v dospělém týmu i mladším spoluhráčům?

Každá zkušenost je důležitá. Čím víc zápasů o medaile hraješ, tím je to důležitější, ale není to záruka, že o ně budeme bojovat každý rok a že tu šanci můžeme využít. Sobotní jsme nevyužili, ale věděli jsme, že nesmíme pustit tu druhou, kterou jsme dostali dnes. To jsme měli v hlavách až do konce.

Vy osobně jste se bodově rozjel. Myslel jste během zápasu na boj o pozici nejproduktivnějšího hráče turnaje?

Vůbec ne. Je to o týmu, proto sem jedeš. Ty pocity máš díky tomu, že vyhraješ medaili, ne bodování. Jsem rád, že jsem tomu týmu mohl body pomoct, ale šlo nám všem o medaili.

Před semifinále jste zašel do kostela. Z jakého důvodu jste se tam vydal zrovna v této fázi turnaje?

Cítil jsem, že je to potřeba. Tak jsem to udělal.