Na trénink výtahem? Drobnost. Hokejisté jsou před MS zdravě nažhavení

Druhou možností je na nohy náročnější chůze po schodech, tu reprezentanti hojně využili po tréninku - poprvé mimo hlavní plochu.

A znovu maličko lamentovali nad kvalitou ledu. „Žádná sláva. Je to nebezpečné na ztráty puku, blbě se nahrává, puk pořád poskakuje nebo přeskočí hokejku. Není to jednoduché. Zároveň jsou podmínky stejné pro všechny,“ pokrčí rameny Červenka.

Náladu si ale zkazit nenechají. „Atmosféra je výborná, kluci jsou zdravě nažhavení a na ledě to bylo vidět,“ tvrdí asistent trenéra Libor Zábranský. Otazníky v sestavě už realizační tým podle něj nemá.

Čeští hokejisté Jakub Vrána (v červeném) a Jan Ščotka šlapou do schodů v hokejové aréně v Tampere.

Kari Jalonen ví, jak za méně než 24 hodin nastoupí k prvnímu utkání proti Velké Británii. „Nesmíme nic podcenit,“ varuje nový asistent kapitána a obránce Jan Ščotka.

Nicméně až hodinu před prvním vhazováním se veřejnost dozví, kdo se postaví do brány. První tréninky pouze naznačily, že pozice trojky připadla Marku Langhamerovi.

Trenér brankářů Zdeněk Orct by měl s největší pravděpodobností víkendová utkání rozdělit mezi Lukáše Dostála a Karla Vejmelku.

„Chceme vstoupit do turnaje dobře, všichni se těší a věřím, že to v mančaftu je. Jde o to, aby byl každý připravený udělat maximum,“ říká Červenka.

Ščotka jen opatrně připomněl, že před rokem se české reprezentaci příprava také podařila, ale úspěch nakonec nedošel: „Varovný prst vnímám. Je důležité plnit systém, který se po nás chce. Budeme věřit, že to dopadne dobře.“

„Pro obránce to je docela jednoduchý. Pořád se chce, ať jsme u sebe. Obránce tak má hodně možností na nahrávku, to mi hodně vyhovuje,“ doplňuje Ščotka. „A když nemáme šanci napadat, je lepší odstoupit a počkat na soupeře ve středním pásmu. Takhle to po nás trenér chce.“

Zápas Česka s Velkou Británií začíná v sobotu od 15:20.