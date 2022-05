Šimek: Měli nás přečtené. Chce to, aby trenéři zareagovali a řekli, jak hrát

Radime, co bylo špatně?

Nejhorší byla asi druhá třetina. Dostali jsme i dva góly v oslabení, na to se musíme podívat. Při prvním šlo o to, kdo dřív zareaguje na odražený puk, bohužel jsem to nestihl. Druhý padl z přesilovky pět na tři, což bylo možná zbytečné.

Přitom úvod se Švédy nevypadal strašně.

My jsme potom úplně vypadli ze systému a oni nás potrestali, z toho se musíme poučit. Na druhou stranu třetí třetina byla dobrá. V pohybu, pohromadě. Jen jsme začali pozdě.

Ve druhé třetině se stalo co?

Soupeř hrozil z protiútoků. Náš systém se opírá o totální defenzivu a jak jsme viděli, oni dali gól z brejků a přečíslení. To se proti dobrým týmům nesmí stávat.

I Britové měli spoustu šancí.

To bylo trochu nervozitou, což mi s tolika zkušenými hráči přijde zvláštní. Neměli bychom být. A proti Švédům jsme to asi podcenili, hráli laxně a nedali do toho sto procent. Nevím. Musíme to hodit za hlavu, na hotelu si k tomu něco řekneme, dobře potrénujeme a přijde zase nový zápas.

Je paradoxně lepší prohrát hned na začátku?

Určitě. Lepší dostat ťafku teď než třeba sedmý zápas ve skupině a být rozhozený na čtvrtfinále. Pro nás to byl důležitý zápas. Chceme top týmy porážet, abychom postoupili z co nejlepšího místa a měli co nejlepší výchozí pozici. Ještě nás čekají z těch lepších Američané a Finové... On samozřejmě už nikdo není slabý, ale ostatní jsou papírově lepší a body jim musíme sebrat.

Nedělalo vám problém, že vás Švédi napadali s jedním hráčem klidně až za vaši branku?

To asi úplně ne, přechody a založení útoky jsme neměli nejhorší a minel jsme udělali méně než proti Britům. Ano, Švédi do obrany hráli dobře, jeden napadal, čtyři stáli ve středním pásmu. Od toho ale máme na ledě zkušené hráče, abychom si s tím poradili.

Neměli vás Švédi přečtené?

Ano. I Britové v sobotu. Napadali ve dvou a vlastně nám zavírali hráče na středu kluziště. Samozřejmě když hrajeme nějaký styl každý zápas, soupeř vás načte víc. Od toho je na střídačce Kari (Jalonen) a trenéři, aby na to zareagovali.

Je pro hráče složité zareagovat a změnit styl?

Pochopit změnu určitě není obtížné. To chce, aby trenéři zareagovali a řekli, jak máme hrát. Lepší to bylo ve třetí třetině, kdy jsme rychle přecházeli do útoku a vyplynul z toho náš třetí gól. Červus našel parádně Blímiče (Blümela). Stačilo rychle přenášet. Bohužel, takhle jsme to měli hrát celý zápas, jenže my to hráli jen první a třetí třetinu.

Zamrzí to kvůli gólmanovi Vejmelkovi?

Určitě. Bylo mi ho líto, ale bohužel to k hokeji patří. Vůbec jsme mu nepomohli. Takhle k tomu nesmíme přistupovat, protože i kdyby v bráně stál Hašek v nejlepších letech, dopadlo by to stejně.

Šlo na Švédech vidět, že jim pomohli beci z NHL?

Měli jich v zápase méně, na to jsme taky měli zareagovat, abychom je trochu mázli, aby si s tím tolik nehráli. Kdo sleduje NHL a zná Dahlina, ví, že se s pukem rád mazlí. Ale kdybychom ho občas mázli, rozmyslí se, jestli příště puk podrží. To samé Ekman-Larsson. Jsou to světoví hráči, ale měli jsme jim hru znepříjemnit. Oni se jinak dostanou do zápasu a myslí si o sobě, že jsou nejlepší na světě.

Nebavili jste se o přestávkách o změnách v sestavě?

Trochu jsem čekal, jestli trenéři útoky nepozmění. Ale vůbec nechci říkat, že měli, nebo neměli, třetí třetinu jsme hráli dobře. Domnívám se, že změny do dalších zápasů asi přijdou. Ale hlavně jde o to, abychom hráli jako tým, jsme tu za Česko, ne za Šimka. Mám především lva na prsou, žádný ego.

Co říkáte na Romana Červenku? Hraje skvěle, že?

Jedině dobře! Roman má navíc vždycky co říct o přestávce, je to kapitán. Ještě by to chtělo, aby se zapojilo víc útoků, ať se můžeme opřít o všechny, ne jen o ně. Věřím, že až se do toho Hertlík dostane a chytí slinu, předvede, co umí.

Těšíte se na příjezd Michala Kempného?

Měl problémy se zraněním, trochu jsem ho litoval, protože jsem si tím taky prošel. Ale hokejista to je výborný a určitě to bude přínos.