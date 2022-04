Vejmelka (asi) jedničkou, Jaškin na zkoušku. Nedvěd o posilách z NHL

S novináři promluvil v sobotu večer po výhře Česka nad Švédskem 9:3 v Ostravě. „Díky klukům z NHL budeme lepší,“ tuší Nedvěd.

Všichni mají místo jisté?

Někteří ano. Třeba u Dimy (Jaškina) to je trochu jiné, měl velké zranění a dlouho nehrál. U něj máme velký otázník, ale jsem s ním už měsíc ve spojení, připravuje se na návrat a s Karim (Jalonenem) jsme se domluvili, že mu chceme dát šanci. Uvidíme.

Kde se ten nápad zrodil?

Musím přiznat, že Dima mi volal sám. Konzultoval jsem to s trenéry, protože nemá cenu pro nás ani pro něj, aby do toho nešel stoprocentní. Říká, že stoprocentní je, tak jede na zkoušku.

Co očekáváte od Tomáše Hertla?

Všichni na něj budou koukat a budeme to přes něj, ale i Davida Krejčího hrát. Ale řeknu jedno ohrané klišé, není to o jednom člověku, musíme hrát kolektivně, jedině pak máme šanci uspět. A podívejte na Michaela Špačka, Davida Jiříčka nebo Matěje Blümla. Proti Švédům podali vynikající výkon.

Dá se říct, jakou roli dostane Karel Vejmelka z Arizony?

Kouč gólmanů Zdeněk Orct brankáře nerad vystavuje nějaké roli. Nicméně Karel má za sebou vynikající sezonu. Zaslouženou, byť možná trochu překvapivou. Věříme, že mistrovství odehraje v podobném stylu. Arizoně se moc nedařilo, zvykl si na mnoho střel, což by se v našem systému stávat nemělo. O to jednodušší pozici by mohl mít.

V Arizoně spíš prohrává, statistiky nemá zářné, ale to se vzhledem ke kvalitě týmu smazává. Důležité je, že chytal a že se prověřil?

Určitě. My máme brankářů v NHL hodně, ale on je jeden z mála jedničkou. To potřebujeme. Někoho, kdo chytá. Může se ještě naskytnout šance s jiným brankářem (v případě vypadnutí z 1. kola play off o Stanley Cup - Francouz, Vaněček, Rittich, Vladař), ale to teď stejně řešit nemůžu.

Jak se hráči zapojí?

Letíme do Švédska ve středu, někdo přiletí už v pondělí a úterý, bohužel Hertl se Šimkem až ve středu, takže logicky čtvrteční zápas hrát nebudou.

Vyjednávalo se vám s hráči snáz, když nemohli na olympiádu?

S olympiádou je to vždycky jednodušší, ale klobouk dolu, až na jednu výjimku kluci chtějí reprezentovat.

Jak to vypadá s Filipem Zadinou, který podstoupil operaci?

Jsem domluvený se Stevem Yzermanem (GM Detroitu), že si v neděli zavoláme, řekne mi novinky od doktora. Vychází nám vstříc, ale nechceme Filipa ani Detroit dostat do blbé situace. Musí být stoprocentní a musí to povolit doktor. Pak se můžeme rozmýšlet.

S hokejisty NHL, kteří by mohli přiletět po vypadnutí v prvním kole, jste předdomluvený?

Ano, mají zájem.

Přemýšlíte nad útočníkem Janem Kovářem a jeho bratrem a brankářem Jakubem, kteří proti sobě hrají finále švýcarské ligy? A co hráči z extraligového finále?

Teď to všechno řešíme, bavíme se o nich. S největší pravděpodobností budu moct říct víc v neděli.

Z týmu, který nastoupil teď proti Švédsku, může zůstat jen pár hráčů, že?

No, nebudeme teď spekulovat, počkáme...

Nesvrbí vás ale po tak vysoké výhře? Tým, který tu teď je, funguje. Posily z NHL ho mohou nabourat.

To máte těžké. Někteří hráči tu strávili delší dobu, ale všichni víme, že to je živý organismus a postupně se obměňuje. Proti Švédsku jsme hráli fantasticky, viděl jsem vesměs samá pozitiva. Takový zápas jsme potřebovali.

Aby reprezentaci nakopnul?

Kvůli hráčům, protože máme nové trenéry. A hlavně kvůli fanouškům, protože už deset let čekáme na medaili a nemáme dobré období. Takový výsledek pomůže k sebevědomí.