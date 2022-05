Rakušané zostudili Čechy. Je zázrak, že tu vůbec jsme, upozornil střelec

Rakušané při vstupu do turnaje vzdorovali Švédům (1:3). Američanům už čmajzli bod (2:3p). A třetího favorita už v základní skupině udolali. „Ještě musíme někoho porazit, abychom se zachránili,“ opakoval Schneider.

Ochotný vousáč hrající za Salcburk se i v úterý zastavil v mixzóně u plůtku, když ho požádali čeští novináři o pár vět. Mluví perfektně česky, maturoval na znojemském gymnáziu, v dorostu nastupoval za České Budějovice, minulou sezonu odbruslil v extralize za Kometu.

A právě v rozhodujícím nájezdu šikovnou kličkou přelstil gólmana a bývalého brněnského spoluhráče Karla Vejmelku. „Vejmo mě zná, nechtěl jsem udělat něco, co jsem zkoušel v Brně. Trochu jsem improvizoval, naštěstí mi to vyšlo,“ usmál se.

Čím jste Čechy zaskočili?

Věděli jsme, že Česko má hodně dobrý mančaft. My musíme bojovat a hrát náš systém, který jsme celkem plnili. Nešlo na nás tolik střel, náš gólman chytal úžasně. Prošli jsme do prodloužení, kde je to padesát na padesát. Česko má lepší hráče, ale v nájezdech jsme si už věřili. Říkali jsme si, že máme dobrého brankáře a můžeme vyhrát.

Podařilo se. Není to až zázrak?

Jasně! Nesmíme zapomenout, že pořád nejsme zachráněni. Tohle je dobré pro to, aby nám narostlo sebevědomí do dalších utkání.

Nezdáli se vám Češi až moc pasivní?

Spíš jsme celkem dobře zvládli zápas systémově. My zůstali hodně pasivní, nechali jsme je bruslit venku. Těžko se přes ten val k nám pak dostává. Bylo nám jasné, že s nimi nemůžeme hrát nahoru dolů. Zkusili jsme hrát chytře a povedlo se.

Nevšímal jste si, že by vás soupeři podcenili?

Klukům do hlavy nevidím. Ale podle mě nejsou takoví, že by brali zápasy na lehkou váhu. Určitě nečekali, že my budeme systém hrát tak dobře. No a měli jsme taky štěstí, to je potřeba říct. Byl to náš den, budeme si to užívat. Jen před námi je ještě ten hlavní úkol: zachránit se.

Projevuje se vůbec, že vám chybí opory jako Michael Raffl nebo Benjamin Baumgartner?

Jsou to velmi důležití hráči, ale ukázali jsme, že hrajeme jako tým. Když někdo chybí, druhý ho zastoupí. Nemáme takové hráče, co by rozhodovali zápas sami. Musíme hrát jako tým.

Vzbudí senzační výhra v Rakousku ohlas?

Doufám, že to má nějaký pozitivní efekt a lidé v Rakousku se teď budou na hokej více koukat. Uvidíme. Měli jsme s reprezentací špatné roky, teď máme mladší hráče a udělali jsme krok dopředu. Teď je to dobré pro naše sebevědomí. Musíme ale zůstat koncentrovaní. Mistrovství světa není u konce, musíme ještě vyhrát další zápasy, abychom se udrželi nahoře.

Čili pokukujete na protivníky, jako je Velká Británie?

Jasně, nebo ve středu na Norsko, další důležitý zápas. Nechceme nic nechat náhodě.

Tři zápasy s favority, tři body. To zní jako slušný základ pro boj o postup do čtvrtfinále. Souhlas?

Já jsem sportovec, vždycky chci vyhrát. Ale musíme být realisté. Už teď to byl zázrak, zkusíme takhle hrát každý zápas. Když to vyjde, budu nejšťastnější člověk na světě. Musíme být ale realisté a zůstat na zemi.

Výkony ale stupňujete, že?

Určitě. Myslím, že jsme tentokrát hráli ještě lépe, ještě lépe jsme plnili systém, který jsme si řekli. Měli jsme zase dobrého gólmana a dobrý tým.

Těší vás výhra o to víc, že s Českem jste výrazně spjatý?

Jasně, do toho zápasu jsem šel trochu více nadšený, ale hlavně jsem rád za kluky, za celý tým. My jsme tak dřeli v přípravě, dlouho jsme už nebyli doma. Pro některé kluky je to šest týdnů. Jsem šťastný, že jsme mohli udělat takový výsledek. Ale zůstaňme na zemi, ještě jsme se nezachránili.