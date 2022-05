ONLINE: Slovensko - Kanada 0:1. Šťastný odraz pro favorita, skóruje Lowry

Slováci sice vstoupili do turnaje výhrou 4:2 nad Francií, ale ze sobotního duelu s Německem (1:2) odešli i přes výraznou střeleckou převahu bez bodového zisku.

Prohra s jedním z přímých konkurentů v boji o postup do čtvrtfinále by mohla bronzové medailisty z olympijských her v Pekingu v konečném součtu mrzet.

Kanada zůstává po dvou odehraných zápasech stoprocentní. Obhájci prvenství si poradili s Němci (5:3) a roli jasného favorita potvrdili i proti Itálii (6:1).

Poslední střetnutí obou týmů na mistrovství světa se datuje do roku 2019. Atraktivní bitvu, které přihlížel zaplněný stadion v Košicích, rozhodl za stavu 5:5 pouhé dvě vteřiny před koncem třetího dějství Mark Stone.

Slovensko Slovensko : Kanada Kanada 0:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

10:48 Severson (Anderson) Sestavy:

Húska (Tomek) – Čerešňák (A), Rosandić, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec – Pospíšil, Krištof (A), Tatar (C) – Regenda, Minárik, Slafkovský – Lantoši, Roman, Liška – Takáč, Tamáši, Sýkora – Lunter.

Thompson (Driedger) – Whitecloud, Chabot (C), Severson, Sanheim, Mayo, Holden, Graves – Roy, Dubois (A), Cozens – Anderson (A), Lowry, Sillinger – Batherson, Barzal, Johnson – Comtois, Mercer, Gregor – Geekie. Rozhodčí: Ansons (LAT), Öhlund – Yletyinen (oba SWE), Seewald (AUT) Přejít na on-line reportáž

Francie si po porážce se Slovenskem spravila chuť proti Kazachstánu. Gólem a asistencí přispěl k vítězství 2:1 útočník Alexandre Texier, který hájí barvy Columbusu.

Zajímavými hráči ze zámoří disponují ve svých řadách také Němci. Jedenadvacetiletý obránce Moritz Seider z Detroitu tráví na ledě výrazně přes dvacet minut na zápas.

Kouč Toni Söderholm důvěřuje jednomu ze tří kandidátů na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka NHL při všech herních situacích. Hodně prostoru od něj dostává i útočník Tim Stützle.