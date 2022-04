Hokejovou reprezentaci doplní Pavel Kousal, v přípravě na MS končí Navrátil

„Byla to skvělá zkušenost a jsem moc rád, že jsem tři týdny mohl být součástí národního týmu. Trenéři mi dali zpětnou vazbu, takže vím, na čem mám v příští sezoně pracovat. Budu makat, abych se mohl do reprezentace co nejdřív vrátit,“ uvedl v tiskové zprávě svazu Navrátil, který při debutu sehrál tři zápasy a připsal si jednu asistenci.

Třiadvacetiletý Kousal naposledy hrál za národní tým loni v listopadu na turnaji Karjala v Helsinkách. Celkem má na kontě v reprezentaci šest zápasů a jednu asistenci. Klubová sezona mu skončila s Mladou Boleslaví před týdnem po semifinálovém vyřazení s Třincem.

Kousal si v extraligové sezoně připsal v 67 zápasech včetně play off 39 bodů za 17 branek a 22 asistencí.

S týmem se v Chomutově rozloučil kvůli zranění kolena obránce Lukáš Klok z Nižněkamsku. Kvůli zdravotním potížím vynechal převážnou část kempu v Chomutově bek Jakub Jeřábek ze Spartaku Moskva, který se bude hlásit opět v pondělí v Ostravě. Naopak najisto bude chybět dříve avizovaný útočník Dominik Lakatoš z Vítkovic.

Na severu Moravy bude po dohodě s Jalonenem chybět jeho asistent Martin Erat, který z pracovních a rodinných důvodů odcestuje na čtyři dny do Spojených států amerických.

„S Karim jsme se na tom dohodli ještě před začátkem přípravy. Vzhledem k tomu, že jsem musel před měsícem rychle odletět do ČR, potřebuji v USA ještě vyřídit pár věcí a jsem rád, že i díky této čtyřdenní cestě do Nashvillu můžu strávit druhé narozeniny se svým synem, což pro mě moc znamená. S kolegy trenéry budu každopádně v kontaktu i na dálku,“ uvedl Erat.

Příští týden sehraje národní tým dva duely na Slovensku - ve čtvrtek ve Spišské Nové Vsi a o dva dny později v Trenčíně.