ONLINE: V. Británie - Lotyšsko 2:0. Outsider zvyšuje překvapivý náskok

Ještě nikdy se v novodobé historii celky Velké Británie a Lotyšska na mistrovství světa nesetkaly. Na souboj však došlo před osmi lety během kvalifikace na olympijské hry. Tehdy si vcelku pohodlnou výhru 6:2 připsali hokejisté z Pobaltí.

I tentokrát bude Lotyšsko jasným favoritem, ačkoliv na turnaji zatím neoslnilo. Porazilo Norsko, v nájezdech přetlačilo Rakousko, jenže když proti Česku inkasovalo v úvodní třetině hned pětkrát, fanoušci začali požadovat odvolání kouče Harijse Vitolinše.

Na postup ještě Lotyši pomýšlet mohou, potřebují ale porazit jak Brity, tak i na závěr skupiny Švédy. K tomu musí doufat v souhru ostatních výsledků.

Pro ostrovní mužstvo už je naopak jediným možným cílem záchrana. Pouhé čtyři vstřelené góly a jeden získaný bod za pět zápasů, to není zrovna povzbudivá bilance. Jestliže však dnes Velká Británie zvítězí, bodově se dotáhne na Rakousko.

Právě s dosud předposledním celkem skupiny B pak hraje na závěr skupinové fáze a už nyní je jasné, že půjde o přímý souboj o udržení se v elitní divizi.

Velká Británie Velká Británie : Lotyšsko Lotyšsko 2:0 (-:-, -:-, -:-) Góly:

05:24 Perlini (Myers, Neilson)

12:16 Neilson (Hook, Sa. Jones) Góly:

Sestavy:

Bowns (Whistle) – O'Connor, D. Phillips, Ehrhardt, Clements, Tetlow, Sa. Jones, Batch – Perlini, Conway, Mosey – Lake, Neilson, Dowd (A) – Hook, Myers (A), J. Phillips (C) – Waller, Duggan, Lachowicz – Ferrara. Sestavy:

Merzlikins (Šilovs) – Zile, Jaks, Rubins, Kulda (A), Sotnieks, Čukste, Mamčics – Keninš, Abols (C), Balcers (A) – Ri. Bukarts, Džerinš, Dzierkals – Jelisejevs, Batna, Ro. Bukarts – Smirnovs, Marenis, Veinbergs – Krastenbergs. Rozhodčí: Dehaen (FRA), Macfarlane (USA) – Sewald (AUT), Synek (SVK) Přejít na on-line reportáž

Z případného zaváhání Švédů by měli největší radost Češi, kterým by se rázem otevřela cesta k potenciálnímu vítězství ve skupině B. Severský tým má však úvodní fázi turnaje zatím rozjetou velice slušně. V nájezdech nestačil na Spojené státy, jinak ale pouze vítězí.

Dnes už by se měl navíc v sestavě Tre Kronor objevit i útočník William Nylander, který přicestoval z Toronta.

Norové prožívají nabitý víkend. V sobotu podlehli 1:4 českým hokejistům, o den později jdou do akce znovu. Sestoupit už nemohou, jenže do čtvrtfinále to mají rovněž pořádně daleko.

Cesta do elitní osmičky šampionátu pro ně vede jen skrze dvě vítězství, los k ním však není zrovna přívětivý. Po Švédech se totiž utkají s USA, dalším ambiciózním celkem.